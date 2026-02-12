গাজীপুর-১ আসনে ধানের শীষের প্রার্থী মজিবুর রহমানের বিপুল ভোটে জয়, সমর্থকদের উচ্ছ্বাসে মুখর এলাকা

শাকিল হোসেন,কালিয়াকৈর (গাজীপুর)প্রতিনিধিঃ
গাজীপুর-১ আসনের বহুল প্রতীক্ষিত নির্বাচনের ফলাফলে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী মোঃ মজিবুর রহমান বিপুল ভোটে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। ভোট গণনার শুরু থেকেই এগিয়ে থাকা এই প্রার্থী শেষ পর্যন্ত জয় নিশ্চিত করলে তার সমর্থকদের মাঝে আনন্দ-উচ্ছ্বাসের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। ফলাফল ঘোষণার পর এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন স্থানে সমর্থকদের উল্লাস করতে দেখা যায়।
প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী, মোঃ মজিবুর রহমান মোট ১ লাখ ৬৩ হাজার ৩৩৮ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী শাহ আলম বকসী পেয়েছেন ১ লাখ ৩ হাজার ৪৪৯ ভোট। দুই প্রার্থীর ভোটের ব্যবধান উল্লেখযোগ্য হওয়ায় নির্বাচনী ফলাফল ঘিরে এলাকায় ব্যাপক আলোচনা তৈরি হয়েছে।
২৩৭টি ভোটকেন্দ্রের প্রাপ্ত প্রাথমিক ফলাফলের ভিত্তিতে এ তথ্য জানা গেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, বাকি কেন্দ্রগুলোর ফলাফল পাওয়া গেলে ভোটের ব্যবধান কিছুটা পরিবর্তন হতে পারে। তবে বর্তমান ফলাফলেই বিজয়ের ধারা স্পষ্ট হয়ে ওঠায় বিজয়ী প্রার্থীর সমর্থকদের মাঝে ব্যাপক উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা গেছে।
নির্বাচনের দিন সকাল থেকেই ভোটারদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে কেন্দ্রগুলোতে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়। ভোটাররা দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন, যা পুরো নির্বাচনী পরিবেশকে প্রাণবন্ত করে তোলে।
ফলাফল ঘোষণার পর বিভিন্ন স্থানে বিজয় মিছিল, আনন্দ-উল্লাস এবং শুভেচ্ছা বিনিময়ের দৃশ্য দেখা গেছে। বিজয়ী প্রার্থীর সমর্থকরা এ জয়কে জনগণের প্রত্যাশা ও আস্থার প্রতিফলন বলে মন্তব্য করেছেন। তারা আশা প্রকাশ করেন, নির্বাচিত প্রতিনিধি এলাকার উন্নয়ন ও জনগণের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন।
অন্যদিকে, নির্বাচনকে ঘিরে সার্বিক পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ থাকায় প্রশাসনের ভূমিকারও প্রশংসা করেছেন স্থানীয়রা। নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ পরিবেশ নিশ্চিত করতে সর্বোচ্চ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল।
এদিকে নির্বাচনের ফলাফল ঘিরে সাধারণ মানুষের মাঝেও ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে। স্থানীয়দের মতে, এ নির্বাচনের ফলাফল গাজীপুর-১ আসনের রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন দিক উন্মোচন করবে এবং এলাকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে বলে তারা আশাবাদী।