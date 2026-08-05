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গাজীপুর-৫ আসনের সাবেক এমপি আখতারুজ্জামান গ্রেফতার

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  • আপডেট সময়: বুধবার, ৫ আগস্ট, ২০২৬
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গাজীপুর-৫ আসনের সাবেক এমপি আখতারুজ্জামান গ্রেফতার


ঢাকা: রাজধানীর গুলশান থেকে গাজীপুর-৫ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) আখতারুজ্জামানকে (৭৩) গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

বুধবার (৫ আগস্ট) রাত ১০টায় রাজধানীর গুলশান এলাকার একটি বাসায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

ডিএমপির অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (মিডিয়া) নিয়াজ মেহেদী বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘রাত ১০টায় রাজধানীর গুলশান এলাকার একটি বাসায় অভিযান পরিচালনা করে গাজীপুর-৫ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) আখতারুজ্জামানকে গ্রেফতার করা হয়েছে।’

তিনি বলেন, ‘আখতারুজ্জামানকে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনের কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার হন। তার বিরুদ্ধে হত্যাসহ একাধিক মামলা রয়েছে।’

গ্রেফতার আখতারুজ্জামানের বিরুদ্ধে পরবর্তী প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান নিয়াজ মেহেদী।





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