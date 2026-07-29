ডিএমপির হাজারীবাগ ও শেরেবাংলা নগর থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৩৭ জন গ্রেফতার

ডিএমপির হাজারীবাগ ও শেরেবাংলা নগর থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৩৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
হাজারীবাগ থানা সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার (২৮ জুলাই) হাজারীবাগ থানা পুলিশ অত্র থানাধীন বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ২৪ জনকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারকৃতরা হলো- ১. মোঃ সাব্বির (১৯) ২. রাশেদ (২৮) ৩. ইব্রাহিম (২৮) ৪. মোঃ গোলাম মোস্তফা (৩১) ৫. শিশির (২৪) ৬. মোঃ সায়েদ আহমেদ (২৪) ৭. মোঃ শাকিল (২৯) ৮. মোঃ রমজান আলী (২৪) ৯. মোঃ শাকিল (২০) ১০. খলিলুর রহমান (৫০) ১১. মোঃ নাসিম (২৪) ১২. সেতেরা বেগম (৩৫) ১৩. বৈশাখী (২০) ১৪. হাসনাহেনা (১৯) ১৫. লিমা আক্তার (১৯) ১৬. আহসান হাবিব (১৯) ১৭. ভোলা মিয়া (৫৫) ১৮. সিফাত হোসেন (২০) ১৯. মহসিন (২৫) ২০. মোঃ সাকিব (২০) ২১. উদয় (২৩) ২২. রাজিব (৪০) ও আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত দুইজন শিশু।
অপরদিকে শেরেবাংলা নগর থানা সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার (২৮ জুলাই) শেরেবাংলা নগর থানা পুলিশ অত্র থানাধীন বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১৩ জনকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারকৃতরা হলো- ১. মোঃ মাহিন (১৯) ২. মোঃ জাহিদ (২২) ৩. মোঃ জুয়েল ইসলাম (২৭) ৪. মোঃ লিমন (২২) ৫. মোঃ জিহাদ (২০) ৬. মোঃ আনোয়ার হোসেন (৪৫) ৭. মোশারফ হোসেন সজল (৩৫) ৮. রানা (৩০) ৯. মোঃ মানিক (২০) ১০. মোঃ সজিব (১৯) ১১. মোঃ আরিফ (২৪) ১২. মোঃ রবিন (২২) ও ১৩. সুরমত আলী সুমন (৫১)
গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে রয়েছে নিয়মিত মামলার আসামি ও বিভিন্ন অপরাধের সাথে জড়িত অপরাধী।
গ্রেফতারকৃতদের বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।