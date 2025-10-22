বুধবার, ২২ অক্টোবর ২০২৫, ০৫:১১ অপরাহ্ন
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

দৌলতপুরে নির্বাচনী প্রচারণায় সরব বিএনপি ও জামায়াতের প্রার্থীরা

  • আপডেট সময়: বুধবার, ২২ অক্টোবর, ২০২৫
দৌলতপুরে নির্বাচনী প্রচারণায় সরব বিএনপি ও জামায়াতের প্রার্থীরা

দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি:ফরিদ আহমেদ
২০২৬ সালের ফেব্রæয়ারিতে সম্ভাব্য ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সারা দেশের মতো কুষ্টিয়া ৭৫ (দৌলতপুর)-১ আসনেও বেড়েছে রাজনৈতিক তৎপরতা। বিশেষ করে বিএনপি ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনয়ন প্রত্যাশীরা ইতোমধ্যে মাঠে সক্রিয় হয়েছেন। বিভিন্ন কর্মসূচি, সামাজিক অনুষ্ঠান, লিফলেট বিতরন ও ডিজিটাল মাধ্যমে বিশেষত ফেসবুকে তৎপরতা বাড়িয়েছেন তারা। নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যাপকভাবে কর্মী সমাবেশ, গণসংযোগের ও ভোটারদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে ভোট প্রার্থনার মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান জানান দিচ্ছেন সম্ভাব্য প্রার্থীরা।
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এর দিক নির্দেশনায় ও অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনুসের সাথে লন্ডনে অনুষ্ঠিত বৈঠকের পর নির্বাচন-কালীন সময়সীমা নিয়ে রাজনৈতিক আলোচনায় গতি এসেছে। এর ফলে মনোনয়ন-প্রত্যাশীদের প্রচারণাও জোরদার হয়েছে।
কুষ্টিয়া ৭৫ (দৌলতপুর)-১ আসনটি ৪৬৮ বর্গ কিলোমিটার আয়তন ও ভারত সীমান্তবর্তী এলাকা নিয়ে গঠিত। এই বৃহৎ আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৩ লাখ ৮০ হাজার ২৮৭ জন। এর মধ্যে নারী ভোটার ১ লাখ ৮৯ হাজার ৬৪ জন, পুরুষ ভোটার ১ লাখ ৯১ হাজার ২২৩ জন।
বিএনপির ‘ধানের শীষ’ প্রতীক পেতে সাতজনেরও বেশি মনোনয়ন প্রত্যাশী মাঠে রয়েছেন কিন্তু শক্তভাবে ধানের শীষের কান্ডারী হওয়ার লড়াইয়ে সক্রিয় আছেন দু’জন। যদিও দলীয়ভাবে এখনো কোনো প্রার্থী ঘোষণা করা হয়নি।
এই উপজেলায় সর্বোচ্চ আলোচনায় রয়েছেন: জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি দৌলতপুর আসনের ৪ বারের এমপি ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী মরহুম আহসানুল হক পঁচা মোল্লার বড় ছেলে বর্তমান দৌলতপুর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি সাবেক সাংসদ আলহাজ¦ রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা এবং দৌলতপুরের ছেলে দুঃসময়ে রাজপথের লড়াকু সৈনিক ঢাকা উত্তর মহানগর যুবদলের আহবায়ক শরীফ উদ্দিন জুয়েল।
এছাড়াও জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী হিসেবে মাঠে রয়েছেন কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলা জামায়াতের আমীর অধ্যক্ষ মাওলানা বেলাল উদ্দীন, যিনি জন্মসূত্রে এই উপজেলার বাসিন্দা নাহলেও কমপক্ষে তিন দশক এই উপজেলায় স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে বসবাস করছেন।
এদিকে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল এখন তাদের নিজ নিজ কৌশল বাস্তবায়নে মনোযোগী। প্রশাসনের কঠোর নজরদারী ও লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড বজায় থাকলে দৌলতপুর-১ আসনে প্রতিদ্ব›িদ্বতাপূর্ণ নির্বাচন হবে বলে এলাকাবাসীর ধারনা।

ছবির ক্যাপশন: ১। প্রচারণা চালাচ্ছেন বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী বাচ্চু মোল্লা।
২। প্রচারণা চালাচ্ছেন বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী শরীফ উদ্দিন জুয়েল।
৩। প্রচরণা চালাচ্ছেন জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী বেলাল উদ্দীন।

