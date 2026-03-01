দৌলতপুরে ফসলি জমির মাটি বিক্রি: যুবককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

দৌলতপুর (কুষ্টিয়া)প্রতিনিধি: ফরিদ আহমেদ
কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলায় ফসলি জমির মাটি কেটে ইটের ভাটায় বিক্রির দায়ে শাহিন হোসেন (২১) নামে এক যুবককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।
রোববার সকালে উপজেলার ফিলিপনগর ইউনিয়নের পোয়ালবাড়ি এলাকা থেকে মাটি বোঝাই একটি শেলো ইঞ্জিনচালিত ট্রলি আটক করে দৌলতপুর থানা পুলিশ। পরে আটক ব্যক্তিকে উপজেলা প্রশাসনের কাছে সোপর্দ করা হলে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তার কাছ থেকে অর্থদণ্ড আদায় করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন দৌলতপুর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) প্রদীপ কুমার দাশ।
দণ্ডপ্রাপ্ত শাহিন হোসেন উপজেলার মথুরাপুর ইউনিয়নের হোসেনাবাদ গ্রামের ফারুক হোসেনের ছেলে।
দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফুর রহমান জানান, অবৈধভাবে ফসলি জমির মাটি কেটে ট্রলির মাধ্যমে পরিবহন করা হচ্ছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে ট্রলিসহ চালককে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাকে ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।
দৌলতপুর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) প্রদীপ কুমার দাশ বলেন, “ফসলি জমির মাটি কাটা সম্পূর্ণ অবৈধ এবং এটি কৃষি উৎপাদন ও পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকি। কিছু অসাধু চক্র ব্যক্তিগত লাভের আশায় উর্বর জমি নষ্ট করছে, যা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। আজকের অভিযানে একজনকে জরিমানা করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হবে। আইন অমান্য করলে কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না।