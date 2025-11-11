মঙ্গলবার, ১১ নভেম্বর ২০২৫, ১১:২৩ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Rolling Stones Collectibles, Including Rare Guitars And Stage Jackets, To Be Auctioned | Hollywood News Chess World Cup: R Praggnanandhaa escapes scare; Arjun Erigaisi too settles for stalemate | Chess News ঐকমত্য কমিশনের বাইরে জোর করে কিছু চাপিয়ে দিলে মানব না: আলাল লক্ষ্মীপুর পাসপোর্ট অফিসে সেবার আমূল পরিবর্তন করলেন কর্মকর্তা এ. কে. এম. আবু সাঈদ হাসিনার মতো অনেকেই এখন সংবিধান ও আইন মানতে চায় না: আমীর খসরু দৌলতপুর সীমান্তে বিজিবির অভিযানে লক্ষাধিক টাকার মাদক ও নকল সিগারেট জব্দ নিখোঁজের ১১ বছর পর দেশে ফিরল ৪ সন্তানের জননী শান্তনা Nagarjuna Reveals Why Naga Chaitanya And Akhil Akkineni Cannot Star In Shiva Remake | Telugu Cinema News IND vs SA: From Shubman Gill to Jasprit Bumrah – who did what during first Kolkata practice session? | Cricket News Sherlyn Chopra Reveals She’s Getting Breast Implants Removed: ‘To Bring Back Stamina Into My Life’ | Bollywood News
প্রচ্ছদ
নারী ও শিশু, সর্বশেষ সংবাদ

নিখোঁজের ১১ বছর পর দেশে ফিরল ৪ সন্তানের জননী শান্তনা

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ১১ নভেম্বর, ২০২৫
  • ৪ সময় দেখুন
নিখোঁজের ১১ বছর পর দেশে ফিরল ৪ সন্তানের জননী শান্তনা


মোঃ ওসমান গনি, বেনাপোল প্রতিনিধি ::

নিখোঁজের ১১ বছর পর দেশে ফিরল ৪ সন্তানের জননী শান্তনা বাড়ি ফিরছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ভারতের পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে বেনাপোলে পৌঁছান শান্তনা। দুই দেশের ইমিগ্রেশনের কার্যক্রম শেষে সংশ্লিষ্টদের মাধ্যমে শান্তনাকে স্বজনদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। অবৈধ পথে ১১ বছর আগে ভারত গিয়ে কারাভোগ শেষে বিশেষ ট্রাভেল পারমিটের মাধ্যমে বেনাপোল চেকপোস্ট দিয়ে দেশে ফিরেছেন বাংলাদেশি এ নারী। তার ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয় স্বজন ১১ বছর পর কাছে পেয়ে খুব খুশি।

মানসিকভাবে অসুস্থ শান্তনা খোঁজহীন হয়ে পড়েন আজ থেকে ১১ বছর আগে। পশ্চিমবঙ্গের ঈশ্বর সংকল্প নামের একটি বেসরকারি সংস্থার সমন্বয়ক তপন প্রধানের সহায়তায় বাংলাদেশের ঢাকার সংবাদকর্মী ও ফটো সাংবাদিক শামসুল হুদার মাধ্যমে শান্তনার খোঁজ পায় তার পরিবার। ফেরত আসা নারী শান্তনা বেগম গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার উত্তর রাজিবপুর গ্রামের আবুল সালামের মেয়ে। তার স্বামী স্থানীয় একটি আদালতে মহুরীর কাজ করতেন।

শান্তনার পরিবারের লোকজন জানান, শান্তনা মানসিক প্রতিবন্ধী ছিল। দাম্পত্য জীবনে তিনি ৪টি পুত্র সন্তানের জননী। পরিবার থেকে শান্তনা প্রায় প্রায় নিখোঁজ হতেন। পরে খোঁজ পাওয়া যেত। সর্বশেষ নিখোঁজের ১১ বছর পর ভারতের কানপুরের একটি আশ্রয় কেন্দ্রে গত বছরের ১৭ জুলাই তার সন্ধ্যান পান পশ্চিমবঙ্গের ঈশ্বর সংকল্প নামের একটি বেসরকারি সংস্থার সমন্বয়ক তপন প্রধান। তপন প্রধান এবং বাংলাদেশের ফটো সাংবাদিক শামসুল হুদার সহায়তায় শান্তনা আজ দেশে ফিরল। এ নিয়ে ৫৬ জন নাগরিক দেশে ফিরলো সাংবাদিক শামসুল হুদার মাধ্যমে।

বেনাপোল পোর্ট থানার সেকেন্ড অফিসার খাইরুল ইসলাম জানান, ‘ইমিগ্রেশনের পুলিশ আনুষ্ঠানিকতা শেষে শান্তনাকে বেনাপোল পোর্ট থানায় হস্তান্তর করেছে। সেখান থেকে শামসুল হুদার মাধ্যমে জাস্টিস অ্যান্ড কেয়ার নামের এনজিও সংস্থা তাকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করবে।


Print Friendly, PDF & Email



Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Rolling Stones Collectibles, Including Rare Guitars And Stage Jackets, To Be Auctioned | Hollywood News

Rolling Stones Collectibles, Including Rare Guitars And Stage Jackets, To Be Auctioned | Hollywood News

ঐকমত্য কমিশনের বাইরে জোর করে কিছু চাপিয়ে দিলে মানব না: আলাল

ঐকমত্য কমিশনের বাইরে জোর করে কিছু চাপিয়ে দিলে মানব না: আলাল

লক্ষ্মীপুর পাসপোর্ট অফিসে সেবার আমূল পরিবর্তন করলেন কর্মকর্তা এ. কে. এম. আবু সাঈদ

লক্ষ্মীপুর পাসপোর্ট অফিসে সেবার আমূল পরিবর্তন করলেন কর্মকর্তা এ. কে. এম. আবু সাঈদ

হাসিনার মতো অনেকেই এখন সংবিধান ও আইন মানতে চায় না: আমীর খসরু

হাসিনার মতো অনেকেই এখন সংবিধান ও আইন মানতে চায় না: আমীর খসরু

দৌলতপুর সীমান্তে বিজিবির অভিযানে লক্ষাধিক টাকার মাদক ও নকল সিগারেট জব্দ

দৌলতপুর সীমান্তে বিজিবির অভিযানে লক্ষাধিক টাকার মাদক ও নকল সিগারেট জব্দ

Nagarjuna Reveals Why Naga Chaitanya And Akhil Akkineni Cannot Star In Shiva Remake | Telugu Cinema News

Nagarjuna Reveals Why Naga Chaitanya And Akhil Akkineni Cannot Star In Shiva Remake | Telugu Cinema News

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST