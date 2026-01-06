মঙ্গলবার, ০৬ জানুয়ারী ২০২৬, ০২:৪১ অপরাহ্ন
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

বিএনপি’র প্রার্থী শওকতুল ইসলাম শকুর সমর্থনে যুক্তরাষ্ট্রে সভা অনুষ্ঠিত

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ৬ জানুয়ারী, ২০২৬
  • ২৪ সময় দেখুন
বিএনপি’র প্রার্থী শওকতুল ইসলাম শকুর সমর্থনে যুক্তরাষ্ট্রে সভা অনুষ্ঠিত

তিমির বনিক,মৌলভীবাজার প্রতিনিধি:

মৌলভীবাজার-২(কুলাউড়া) আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আলহাজ্ব শওকতুল ইসলাম শকুর ধানের শীষ প্রতীকের সমর্থনে নিউইয়র্কে বসবাসরত মৌলভীবাজারের কুলাউড়াবাসীর আয়োজনে স্থানীয় সময় ৪ঠা জানুয়ারি (রবিবার) সন্ধ্যায় এস্টোরিয়ার হ্যালো বাংলাদেশ রেস্টুরেন্টে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। নিউজার্সি ষ্টেট বিএনপি’র সভাপতি ও বহির্বিশ্ব জাতীয়তাবাদী ফোরাম কুলাউড়া উপজেলার সাধারণ সম্পাদক, সৈয়দ জুবায়ের আলীর সভাপতিত্বে এবং সাবেক ছাত্রদল নেতা ও কমিউনিটি এক্টিভিষ্ট কয়ছর রশীদের পরিচালনায় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান জিল্লু।

ধানের শীষের মনোনিত প্রার্থী শওকতুল ইসলাম শকু টেলিকনফারেন্সে বক্তব্য রাখেন- এবং একজন প্রবাসী হিসেবে তাঁকে নির্বাচিত করতে সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করেন ।

সভায় উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন প্রবীণ কমিউনিটি এক্টিভিস্ট এমাদ চৌধুরী, বাংলাদেশ সোসাইটি ও জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু, বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা ও শওকতুল ইসলাম শকুর সহোদর বেদারুল ইসলাম বাবলা, বিএনপি নেতা ও কমিউনিটি নেতা কাজী আজম, যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবু সাইদ আহমেদ, সিলেট সদর এসোসিয়েশনের সভাপতি মিনহাজ চৌধুরী, কুলাউড়া এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি সাহেদ দেলোয়ার চৌধুরী, সাবেক সভাপতি আশরাফ আহমেদ ইকবাল, বর্তমান সভাপতি সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও কুলাউড়া সরকারি ডিগ্রী কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি এনায়েত হোসেন জালাল, সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম রেনু, যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম জনি, কমিউনিটি অ্যাকটিভিস্ট জামাল উদ্দিন লিটন, এম এন হক বকুল, ইমরুল চৌধুরী জেবুল, খন্দকার বাকী, বদরুল ইসলাম, ওবায়দুর রহমান কামাল , বেলায়েত হোসেন দুলাল, বুলবুল ইসলাম, মাহফুজুর রহমান, মাক্কু আহমেদ প্রমুখ।
সভায় সকলেই প্রবাসীদের প্রতিনিধি হিসেবে শওকতুল ইসলাম শকুকে ধানের শীষে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করার উপর আহ্বান জানান এবং যার যার অবস্থান থেকে তার পক্ষে কাজ করার প্রতিশ্রুতি ব্যাক্ত করেন। আগামীর রাষ্ট্রনায়ক তারেক রহমানের হাত শক্ত করতে ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

