বৃহস্পতিবার, ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৮:০০ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
পবিত্র রমজানে নিত্যপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে বাজার মনিটারিং চা শ্রমিকদের বিরুদ্ধে মামলা; সংসদ সদস্যের হস্তক্ষেপ ভাষা শহিদদের স্মরণে প্রস্তুত উপজেলা প্রশাসন Rapper Ray J Allegedly Used Fake Blood For Shock Factor During Valentine’s Day Concert | Hollywood News Unbeaten but Unconvincing: India sweep group stage 4-0 — Tougher tests await in Super 8 | Cricket News মুসলিম উম্মাহকে রমজানের শুভেচ্ছা ছাত্রদলের রমজানে নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে কড়া নজরদারির আহ্বান পবিত্র রমজানকে স্বাগত জানিয়েরা রাঙ্গামাটিতে ইফা’র শুভেচ্ছা র‍্যালি ভূঞাপুর উপজেলা কৃষি অফিসের আওতাধীন কৃষক-কৃষাণীদের মাঝে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত নোয়াখালীতে আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের তালা ভাঙার প্রতিবাদে ছাত্রদলের বিক্ষোভ যথাযোগ্য মর্যাদায় রাবিতে শহিদ শামসুজ্জোহা দিবস পালিত
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

ভাষা শহিদদের স্মরণে প্রস্তুত উপজেলা প্রশাসন

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ১৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬
  • ৫৮ সময় দেখুন
ভাষা শহিদদের স্মরণে প্রস্তুত উপজেলা প্রশাসন

তিমির বনিক,মৌলভীবাজার প্রতিনিধি:

মহান ২১শে ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের লক্ষে মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায় এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার(১৮ই ফেব্রুয়ারি) দুপুরে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে আয়োজিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মহিউদ্দিন।

সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ২১শে ফেব্রুয়ারি রাত ১২টা ০১ মিনিটে শহরের কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্পার্ঘ অর্পণের মাধ্যমে দিনের কর্মসূচি শুরু হবে।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিতভাবে উত্তোলন করা হবে। পরে সকাল সাড়ে ১১টায় উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে আলোচনাসভা ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হবে।

সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. আনিসুল ইসলাম, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা নিবাস চন্দ্র পাল, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. জাকির হোসেন, উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক বদরুজ্জামান সজল সাবেক আহবায়ক রেদওয়ান খান, কুলাউড়া থানার এসআই প্রদ্যুৎ চৌধুরী, উপজেল প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক নাজমুল বারী সোহেল সহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা প্রমুখ।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
পবিত্র রমজানে নিত্যপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে বাজার মনিটারিং

পবিত্র রমজানে নিত্যপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে বাজার মনিটারিং

চা শ্রমিকদের বিরুদ্ধে মামলা; সংসদ সদস্যের হস্তক্ষেপ

চা শ্রমিকদের বিরুদ্ধে মামলা; সংসদ সদস্যের হস্তক্ষেপ

Rapper Ray J Allegedly Used Fake Blood For Shock Factor During Valentine’s Day Concert | Hollywood News

Rapper Ray J Allegedly Used Fake Blood For Shock Factor During Valentine’s Day Concert | Hollywood News

মুসলিম উম্মাহকে রমজানের শুভেচ্ছা ছাত্রদলের

মুসলিম উম্মাহকে রমজানের শুভেচ্ছা ছাত্রদলের

রমজানে নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে কড়া নজরদারির আহ্বান পবিত্র রমজানকে স্বাগত জানিয়েরা রাঙ্গামাটিতে ইফা’র শুভেচ্ছা র‍্যালি

রমজানে নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে কড়া নজরদারির আহ্বান পবিত্র রমজানকে স্বাগত জানিয়েরা রাঙ্গামাটিতে ইফা’র শুভেচ্ছা র‍্যালি

ভূঞাপুর উপজেলা কৃষি অফিসের আওতাধীন কৃষক-কৃষাণীদের মাঝে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

ভূঞাপুর উপজেলা কৃষি অফিসের আওতাধীন কৃষক-কৃষাণীদের মাঝে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

পবিত্র রমজানে নিত্যপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে বাজার মনিটারিং
পবিত্র রমজানে নিত্যপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে বাজার মনিটারিং
চা শ্রমিকদের বিরুদ্ধে মামলা; সংসদ সদস্যের হস্তক্ষেপ
চা শ্রমিকদের বিরুদ্ধে মামলা; সংসদ সদস্যের হস্তক্ষেপ
ভাষা শহিদদের স্মরণে প্রস্তুত উপজেলা প্রশাসন
ভাষা শহিদদের স্মরণে প্রস্তুত উপজেলা প্রশাসন
Rapper Ray J Allegedly Used Fake Blood For Shock Factor During Valentine’s Day Concert | Hollywood News
Rapper Ray J Allegedly Used Fake Blood For Shock Factor During Valentine’s Day Concert | Hollywood News
Unbeaten but Unconvincing: India sweep group stage 4-0 — Tougher tests await in Super 8 | Cricket News
Unbeaten but Unconvincing: India sweep group stage 4-0 — Tougher tests await in Super 8 | Cricket News
মুসলিম উম্মাহকে রমজানের শুভেচ্ছা ছাত্রদলের
মুসলিম উম্মাহকে রমজানের শুভেচ্ছা ছাত্রদলের
রমজানে নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে কড়া নজরদারির আহ্বান পবিত্র রমজানকে স্বাগত জানিয়েরা রাঙ্গামাটিতে ইফা’র শুভেচ্ছা র‍্যালি
রমজানে নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে কড়া নজরদারির আহ্বান পবিত্র রমজানকে স্বাগত জানিয়েরা রাঙ্গামাটিতে ইফা’র শুভেচ্ছা র‍্যালি
ভূঞাপুর উপজেলা কৃষি অফিসের আওতাধীন কৃষক-কৃষাণীদের মাঝে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
ভূঞাপুর উপজেলা কৃষি অফিসের আওতাধীন কৃষক-কৃষাণীদের মাঝে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
নোয়াখালীতে আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের তালা ভাঙার প্রতিবাদে ছাত্রদলের বিক্ষোভ
নোয়াখালীতে আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের তালা ভাঙার প্রতিবাদে ছাত্রদলের বিক্ষোভ
যথাযোগ্য মর্যাদায় রাবিতে শহিদ শামসুজ্জোহা দিবস পালিত
যথাযোগ্য মর্যাদায় রাবিতে শহিদ শামসুজ্জোহা দিবস পালিত
ঢাকা-১৮ আসন থেকে সরে দাঁড়ালেন মান্না
ঢাকা-১৮ আসন থেকে সরে দাঁড়ালেন মান্না
চট্টগ্রাম-৫ আসনে বিএনপি প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা
চট্টগ্রাম-৫ আসনে বিএনপি প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা
Civil Coalition Issues Statement at Joint Press Conference, Warning Government Remarks on Specific Religions Risk Promoting Hatred and Abuse of State Power
Civil Coalition Issues Statement at Joint Press Conference, Warning Government Remarks on Specific Religions Risk Promoting Hatred and Abuse of State Power
গণভোটে ‘হ্যাঁ’ জিতলে কি কি পাচ্ছেন?
গণভোটে ‘হ্যাঁ’ জিতলে কি কি পাচ্ছেন?
‘জামায়াত আমিরের এক্স আইডি হ্যাকে ছরওয়ারের সম্পৃক্ততার প্রমাণ আছে’
‘জামায়াত আমিরের এক্স আইডি হ্যাকে ছরওয়ারের সম্পৃক্ততার প্রমাণ আছে’
জামালপুর-৪ আসনে রেকর্ড ব্যবধানে জয়, কোনো কেন্দ্রেই হারেননি বিএনপির শামীম
জামালপুর-৪ আসনে রেকর্ড ব্যবধানে জয়, কোনো কেন্দ্রেই হারেননি বিএনপির শামীম
Bangladesh Peace Education Cooperation Online Forum Held Discussion on Social Integration through Education and Strengthening Peace Capabilities of Future Generations
Bangladesh Peace Education Cooperation Online Forum Held Discussion on Social Integration through Education and Strengthening Peace Capabilities of Future Generations
চট্টগ্রাম-১৩ আসনের এমপি সরওয়ার জামাল নিজামকে মন্ত্রী করার দাবি
চট্টগ্রাম-১৩ আসনের এমপি সরওয়ার জামাল নিজামকে মন্ত্রী করার দাবি
টাঙ্গাইল-২ আসনে ধানের শীষ প্রতীকে সালাম পিন্টুর নির্বাচনী জনসভা
টাঙ্গাইল-২ আসনে ধানের শীষ প্রতীকে সালাম পিন্টুর নির্বাচনী জনসভা
কাপ্তাই উন্নয়নে তিন প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রচারণায় এম এ বাসার
কাপ্তাই উন্নয়নে তিন প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রচারণায় এম এ বাসার
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST