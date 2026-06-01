রাজধানীমুখী মানুষের ভিড়ে সরগরম দীঘিনালা বাস টার্মিনাল

রুপম চাকমা দীঘিনালা
টানা ঈদের ছুটি ও বিভিন্ন প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে রাজধানী ঢাকামুখী যাত্রীদের ভিড়ে সরগরম হয়ে উঠেছে খাগড়াছড়ি দীঘিনালা বাস টার্মিনাল।
সোমবার ১ জুন ২০২৬ সকাল থেকে রাত পর্যন্ত টার্মিনালে যাত্রীদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দূর-দূরান্তের মানুষ রাজধানীতে কর্মস্থলে যোগদান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও পারিবারিক কাজে যাতায়াতের জন্য বাস টার্মিনালে ভিড় করছেন।
বাস কাউন্টারগুলোতে টিকিট সংগ্রহের জন্য যাত্রীদের দীর্ঘ সারি দেখা গেছে। অনেকেই নির্ধারিত সময়ের আগেই টার্মিনালে এসে অপেক্ষা করছেন। যাত্রীদের চাপ বেড়ে যাওয়ায় পরিবহন কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত বাস পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানা গেছে।
টার্মিনালে অবস্থানরত কয়েকজন যাত্রী জানান, ছুটি শেষে কর্মস্থলে ফিরতে এবং জরুরি কাজে ঢাকায় যেতে হওয়ায় তারা আগেভাগেই টিকিট সংগ্রহ করেছেন।
অন্যদিকে বাস চালক ও পরিবহন সংশ্লিষ্টরা জানান, গত কয়েক দিনের তুলনায় যাত্রী সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। ফলে টার্মিনালজুড়ে কর্মচাঞ্চল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। যাত্রীদের নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় যাত্রা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলেও তারা জানান।
এদিকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের টার্মিনাল এলাকায় তৎপর থাকতে দেখা গেছে। যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিয়মিত নজরদারি চালানো হচ্ছে।
রাজধানীমুখী মানুষের এই ব্যাপক যাত্রাচাপে দীঘিনালা বাস টার্মিনাল এখন যেন এক ব্যস্ত জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট শান্তি পরিবহনের লাইম্যান মো: নাছির উদ্দিন জানান সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যাত্রীরা নির্বিঘ্নে যাহাতে গন্তব্যে স্হানে পৌঁছাতে এটাই আমাদের দায়িত্ব।