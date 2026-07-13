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সিরির নতুন রূপ: বদলে যাচ্ছে আইফোনের ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট

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  • আপডেট সময়: সোমবার, ১৩ জুলাই, ২০২৬
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সিরির নতুন রূপ: বদলে যাচ্ছে আইফোনের ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট


আইফোনের আইকনিক ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট ‘সিরি’ এবার রোবোটিক খোলস ছেড়ে পুরোপুরি মানুষের মতো আচরণ করতে যাচ্ছে। ব্যবহারকারীদের একদম ব্যক্তিগত রুচি ও মেজাজের সাথে মিল রেখে সিরিকে কাস্টমাইজ করার এক অভিনব প্রযুক্তি নিয়ে এসেছে অ্যাপল। এখন থেকে সিরি আপনার সাথে ঠিক কতটা দ্রুত কথা বলবে, কিংবা তার কণ্ঠে আবেগের গভীরতা কতটা থাকবে, তা পুরোটাই নির্ধারণ করা যাবে ব্যবহারকারীর ইচ্ছানুযায়ী।

প্রযুক্তিবিষয়ক পোর্টাল টেকক্রাঞ্চ জানিয়েছে, সম্প্রতি উন্মোচিত আইওএস ২৭ (iOS 27)-এর তৃতীয় বেটা সংস্করণে এই সেটিংসটি পরীক্ষামূলকভাবে চালু করেছে অ্যাপল। এতদিন যা কেবলই একটি দূরবর্তী পরিকল্পনা হিসেবে সেটিংসে দেখা যেত, তা এখন বাস্তব রূপ পেয়েছে।

সিরিতে যুক্ত হওয়া নতুন ফিচারগুলো

গতি ও আবেগ নিয়ন্ত্রণ: ব্যবহারকারীরা এখন সিরির কথা বলার গতি (Speed) নির্ধারণ করতে পারবেন। এর পাশাপাশি তার কণ্ঠে কতটা আন্তরিকতা বা মানবিক অনুভূতি প্রকাশ পাবে, তাও ঠিক করা যাবে।

কণ্ঠস্বরের নমুনা যাচাই: সেটিংস পরিবর্তনের সময় সিরি নিজেই ব্যবহারকারীকে কিছু পরিচিত বাক্য পড়ে শোনাবে, যাতে বোঝা যায় নতুন কণ্ঠস্বরটি শুনতে কেমন লাগছে।

বিচিত্র কণ্ঠ ও উচ্চারণ: শুধু নারী বা পুরুষের কণ্ঠ বেছে নেওয়াই নয়, এখন থেকে বিভিন্ন দেশের উচ্চারণের (Accent) কণ্ঠস্বরও সিলেক্ট করা যাবে।

বহুমাত্রিক যোগাযোগের সুবিধা

নতুন এই আপডেটে সিরিকে নির্দেশ দেওয়ার পদ্ধতি আরও সহজ ও বহুমুখী করা হয়েছে। এখন থেকে ব্যবহারকারীরা কেবল মুখে কথা বলেই নয়, স্ক্রিনে টাইপ করে, ফোনের সাইড বাটন চেপে কিংবা ডেডিকেটেড সিরি অ্যাপের মাধ্যমেও একে কমান্ড করতে পারবেন। ওপেনএআই বা গুগলের মতো প্রতিদ্বন্দীদের টেক্কা দিতেই অ্যাপল তাদের এই ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্টকে ধাপে ধাপে আরও শক্তিশালী করে তুলছে।

নকশায় বদল ও বেটা সংস্করণের কিছু জটিলতা

নতুন এই সফটওয়্যার আপডেটে সিরির পাশাপাশি অ্যাপল তাদের ‘রিমাইন্ডারস’ অ্যাপের লোগো বা আইকনেও কিছুটা পরিবর্তন এনেছে। তবে পরীক্ষামূলক সংস্করণ হওয়ায় কিছু আইফোন ব্যবহারকারী ছোটখাটো ত্রুটি বা বাগের সম্মুখীন হচ্ছেন। যেমন, কারও কারও ডিভাইস থেকে সিরি সাময়িকভাবে অদৃশ্য হয়ে গেছে, আবার কেউ কেউ জানিয়েছেন তাদের ফোনের ডেটা ব্যাকগ্রাউন্ডে নতুন করে সাজানো হচ্ছে। প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি আসলে ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী এআই সার্চ ইঞ্জিন চালুর একটি নেপথ্য প্রস্তুতি।





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