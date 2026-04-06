স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য সস্ত্রীক সিঙ্গাপুর গেলেন মির্জা ফখরুল

ঢাকা: স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য সিঙ্গাপুর গেছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও তার সহধর্মিনী রাহাত আরা বেগম।
সোমবার (৬ এপ্রিল) দিবাগত রাত ১১টা ৫৫ মিনিটে সিঙ্গাপুর এয়ার লাইন্সের ফ্লাইটে হযরত শাহ জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ছাড়েন তারা। বিএনপি মহাসচিব ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব ইউনুস আলী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, ‘স্যার ও ম্যাডাম দু’জন স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ডাক্তার দেখাতে সিঙ্গাপুর রওনা হয়েছেন। সেখানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দেখাবেন তারা। মঙ্গলবার (৭ এপ্রিল) ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্টও করা হয়েছে।’ স্থানীয় সরকারমন্ত্রী ও রাহাত আরা বেগম এক সপ্তাহ পর দেশে ফিরবেন বলে জানান ইউনুস।
উল্লেখ্য, মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও তার স্ত্রী সর্বশেষ ২০২৫ সালের ৬ এপ্রিল সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলেন স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য। ২০১৫ সালে কারাবন্দি অবস্থায় বিএনপি মহাসচিবের ঘাড়ে ইন্টারন্যাল ক্যারোটিড আর্টারিতে ব্লক ধরা পড়ে। কারাগার থেকে ছাড়া পেয়ে সিঙ্গাপুরে গিয়ে চিকিৎসা করান তিনি। এরপর থেকে প্রতিবছরই ফলোআপ চিকিৎসার জন্য তাকে সিঙ্গাপুরে যেতে হয়।