স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য সস্ত্রীক সিঙ্গাপুর গেলেন মির্জা ফখরুল

  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ৭ এপ্রিল, ২০২৬
ঢাকা: স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য সিঙ্গাপুর গেছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও তার সহধর্মিনী রাহাত আরা বেগম।

সোমবার (৬ এপ্রিল) দিবাগত রাত ১১টা ৫৫ মিনিটে সিঙ্গাপুর এয়ার লাইন্সের ফ্লাইটে হযরত শাহ জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ছাড়েন তারা। বিএনপি মহাসচিব ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব ইউনুস আলী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, ‘স্যার ও ম্যাডাম দু’জন স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ডাক্তার দেখাতে সিঙ্গাপুর রওনা হয়েছেন। সেখানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দেখাবেন তারা। মঙ্গলবার (৭ এপ্রিল) ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্টও করা হয়েছে।’ স্থানীয় সরকারমন্ত্রী ও রাহাত আরা বেগম এক সপ্তাহ পর দেশে ফিরবেন বলে জানান ইউনুস।

উল্লেখ্য, মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও তার স্ত্রী সর্বশেষ ২০২৫ সালের ৬ এপ্রিল সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলেন স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য। ২০১৫ সালে কারাবন্দি অবস্থায় বিএনপি মহাসচিবের ঘাড়ে ইন্টারন্যাল ক্যারোটিড আর্টারিতে ব্লক ধরা পড়ে। কারাগার থেকে ছাড়া পেয়ে সিঙ্গাপুরে গিয়ে চিকিৎসা করান তিনি। এরপর থেকে প্রতিবছরই ফলোআপ চিকিৎসার জন্য তাকে সিঙ্গাপুরে যেতে হয়।





কালিয়াকৈরে গরম বাড়ছে ঘনঘন লোডশেডিং দিগুণ বাড়ছে চরম ভোগান্তিতে সাধারণ জনজীবন দেখার কেউ নেই

Janhvi Kapoor Reveals She Was ‘Depressed After Dhadak’; Karishma Tanna Announces Pregnancy | Bollywood News

সংবাদ সম্মেলনে আসছেন ট্রাম্প

রাবি ছাত্রীকে প্রকাশ্যেই ধর্ষণের হুমকি

গাজীপুরে তাকওয়া মিনিবাস ও ট্রাকর সংঘর্ষে নিহত ২, আহত ১৫

কালিয়াকৈর অটোরিক্সায় চাপা পড়ে ১ শিশু নিহত

কালিয়াকৈরে ১২হাজার টাকার চাকরি থেকে ১২কোটি টাকার সম্পদ
নাগরপুরে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ উদ্বোধন
অতিরিক্ত দামে তেল বিক্রয়ের অভিযোগে দৌলতপুরে দুই ব্যবসার  ৫০ হাজার টাকা জরিমানা
মঙ্গল শোভাযাত্রার নাম পরিবর্তন নিয়ে মন্ত্রীর বক্তব্য ‘উসকানিমূলক’: হেফাজত
বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কে বাস-ইজিবাইক-মোটরসাইকেলের ত্রিমুখী সংঘর্ষে নিহত ১,আহত ১৪
শ্যামনগরের গাবুরাতে ছাগল পালনের উপর প্রশিক্ষণ দিয়েছে ফেইথ ইন এ্যাকশন
দৌলতপুরে মালচিং পদ্ধতিতে সবজি চাষের প্রদর্শনী মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে চরাঞ্চলের কৃষিতে আসছে নতুন সম্ভাবনা
চট্টগ্রামের আনোয়ারায়/ মাদ্রাসাছাত্রকে কিল-ঘুষি মেরে হাসপাতালে পাঠালো প্রতিবেশী
গোদাগাড়ীতে ককটেল তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার
১৫ এপ্রিলের পর পোল্যান্ডের ভিসার আবেদন নেবে না সুইডিশ দূতাবাস
