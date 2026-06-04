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হাম ও হামের উপসর্গে আরও ৪ শিশুর মৃত্যু, আক্রান্ত ১২০৫

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  • আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ৪ জুন, ২০২৬
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হাম ও হামের উপসর্গে আরও ৪ শিশুর মৃত্যু, আক্রান্ত ১২০৫


ঢাকা: দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় হাম ও হামের উপসর্গে আরও চার শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে হামে আক্রান্ত হয়েছে আরও ১ হাজার ২০৫ শিশু।

বৃহস্পতিবার (৪ জুন) বিকেলে স্বাস্থ্য অধিদফতরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

স্বাস্থ্য অধিদফতর জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে হামে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া চার শিশুর মধ্যে নিশ্চিত হামে এক এবং সন্দেহজনক হামে তিন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া, এই সময়ে হামে আক্রান্ত ১ হাজার ২০৫ শিশুর মধ্যে নিশ্চিত হামে ৬৯ শিশু এবং সন্দেহজনক হামে ১ হাজার ১৩৬ শিশু শনাক্ত হয়েছে।

এদিকে, গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত সারাদেশে হাম সন্দেহে শনাক্ত রোগীর সংখ্যা ৭৫ হাজার ৭০৮ এবং নিশ্চিত শনাক্ত হাম রোগীর সংখ্যা ৯ হাজার ২৬০ জন। এ সময়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৬১ হাজার ১৯৪ রোগী। এর মধ্যে ছাড়পত্র পেয়েছে ৫৭ হাজার ৪৩ জন।

এ ছাড়া, গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত সারাদেশে হামে মারা গেছে ৬০৫ শিশু। এর মধ্যে সন্দেহজনক হামে ৫১৪ জন এবং নিশ্চিত হামে ৯১ জনের মৃত্যু হয়েছে।

দেশে হামে মৃত্যু ও শনাক্তে সবচেয়ে বেশি এগিয়ে আছে ঢাকা বিভাগ। এরপর রয়েছে রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, রংপুর, ময়মনসিংহ এবং সিলেট বিভাগ।





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