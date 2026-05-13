বুধবার, ১৩ মে ২০২৬, ০৭:২২ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
৯ বছর পর চীন সফরে যাচ্ছেন ট্রাম্প জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স প্রথম বর্ষের ফরম পূরণ শুরু সিনোভ্যাক থেকে ৩ লাখ ডোজ পোলিও টিকা পেল বাংলাদেশ ‘Rizwan’s reputation is really bad in Pakistan’: Litton Das’ brutal stump mic troll goes viral- Watch | Cricket News কালিয়াকৈরে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে ৭ জন আটক -দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার সভাপতি লিয়াকত, সম্পাদক জাহাঙ্গীর নোয়াখালী সাংবাদিক ইউনিয়ন (এনইউজে)-এর কমিটি গঠন। Mouni Roy And Suraj Nambiar Part Ways?; Alia Bhatt Makes First Appearance At Cannes 2026 | Bollywood News শাপলা চত্বরের গণহত্যার বিচার ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিতে হবে: সারোয়ার তুষার সিএজি কার্যালয়ের ৫৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে নাগরপুরে বিশেষ সেবা কার্যক্রম নাগরপুরে অবৈধ বালু পরিবহনে অভিযান; ১০ হাজার টাকা জরিমানা
প্রচ্ছদ
বহি বিশ্ব, সর্বশেষ সংবাদ

৯ বছর পর চীন সফরে যাচ্ছেন ট্রাম্প

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বুধবার, ১৩ মে, ২০২৬
  • ৩৭ সময় দেখুন
৯ বছর পর চীন সফরে যাচ্ছেন ট্রাম্প


দীর্ঘ ৯ বছর পর চীন সফরে যাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (১২ মে) চীনের উদ্দেশে রওনা দেন তিনি। বুধবার (১৩ মে) থেকে আগামী ১৫ মে পর্যন্ত দেশটিতে অবস্থান করবেন ট্রাম্প।

তার এ সফরটি আরও আগে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে জড়িত হওয়ায় ট্রাম্পের বেইজিং সফর পিছিয়ে যায়।

ধারণা করা হয়েছিল, যুদ্ধ থামার পর তিনি চীন যাবেন। তবে যুদ্ধ না থামলেও রাষ্ট্রীয় সফরে আর বিলম্ব করতে চান না ট্রাম্প।

পর্যবেক্ষক সংস্থা এশিয়া গ্রুপের চেয়ারম্যান ও সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের চীন বিষয়ক শীর্ষ উপদেষ্টা কুর্ট কাম্পবেল বলেছেন, যুদ্ধ চলাকালীন চীনে যাচ্ছেন ট্রাম্প। চীন এমন অবস্থায় তাকে স্বাগত জানাচ্ছে এটিও অত্যন্ত অস্বাভাবিক।

চীন এবং ইরান দুটি মিত্র দেশ একই সঙ্গে বাণিজ্যিক অংশীদার। চীনের এই মিত্রর ওপর যুক্তরাষ্ট্র টানা ৪০ দিন বোমাবর্ষণ করেছে। এ ছাড়া ইরানি বন্দরগুলোতে এখন নৌ-অবরোধ আরোপ করে রেখেছে। তা সত্ত্বেও ট্রাম্পের রাষ্ট্রীয় সফরটি এগিয়ে গেছে।

কুর্ট কাম্পবেল বলেন, এত কিছু সত্ত্বেও ট্রাম্পের চীন যাওয়ার বিষয়টি ইঙ্গিত করছে তার এবং চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের মধ্যে হতে যাওয়া বৈঠকে মধ্যে দুই দেশেরই স্বার্থ জড়িত রয়েছে। আমার মনে হয় তাদের মধ্যে যে ভঙ্গুর সম্পর্ক রয়েছে সেটিও টিকিয়ে রাখার অংশ ট্রাম্পের এ সফর।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
কালিয়াকৈরে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে ৭ জন আটক -দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার

কালিয়াকৈরে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে ৭ জন আটক -দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার

সভাপতি লিয়াকত, সম্পাদক জাহাঙ্গীর নোয়াখালী সাংবাদিক ইউনিয়ন (এনইউজে)-এর কমিটি গঠন।

সভাপতি লিয়াকত, সম্পাদক জাহাঙ্গীর নোয়াখালী সাংবাদিক ইউনিয়ন (এনইউজে)-এর কমিটি গঠন।

Mouni Roy And Suraj Nambiar Part Ways?; Alia Bhatt Makes First Appearance At Cannes 2026 | Bollywood News

Mouni Roy And Suraj Nambiar Part Ways?; Alia Bhatt Makes First Appearance At Cannes 2026 | Bollywood News

শাপলা চত্বরের গণহত্যার বিচার ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিতে হবে: সারোয়ার তুষার

শাপলা চত্বরের গণহত্যার বিচার ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিতে হবে: সারোয়ার তুষার

সিএজি কার্যালয়ের ৫৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে নাগরপুরে বিশেষ সেবা কার্যক্রম

সিএজি কার্যালয়ের ৫৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে নাগরপুরে বিশেষ সেবা কার্যক্রম

নাগরপুরে অবৈধ বালু পরিবহনে অভিযান; ১০ হাজার টাকা জরিমানা

নাগরপুরে অবৈধ বালু পরিবহনে অভিযান; ১০ হাজার টাকা জরিমানা

৯ বছর পর চীন সফরে যাচ্ছেন ট্রাম্প
৯ বছর পর চীন সফরে যাচ্ছেন ট্রাম্প
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স প্রথম বর্ষের ফরম পূরণ শুরু
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স প্রথম বর্ষের ফরম পূরণ শুরু
সিনোভ্যাক থেকে ৩ লাখ ডোজ পোলিও টিকা পেল বাংলাদেশ
সিনোভ্যাক থেকে ৩ লাখ ডোজ পোলিও টিকা পেল বাংলাদেশ
‘Rizwan’s reputation is really bad in Pakistan’: Litton Das’ brutal stump mic troll goes viral- Watch | Cricket News
‘Rizwan’s reputation is really bad in Pakistan’: Litton Das’ brutal stump mic troll goes viral- Watch | Cricket News
কালিয়াকৈরে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে ৭ জন আটক -দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার
কালিয়াকৈরে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে ৭ জন আটক -দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার
সভাপতি লিয়াকত, সম্পাদক জাহাঙ্গীর নোয়াখালী সাংবাদিক ইউনিয়ন (এনইউজে)-এর কমিটি গঠন।
সভাপতি লিয়াকত, সম্পাদক জাহাঙ্গীর নোয়াখালী সাংবাদিক ইউনিয়ন (এনইউজে)-এর কমিটি গঠন।
Mouni Roy And Suraj Nambiar Part Ways?; Alia Bhatt Makes First Appearance At Cannes 2026 | Bollywood News
Mouni Roy And Suraj Nambiar Part Ways?; Alia Bhatt Makes First Appearance At Cannes 2026 | Bollywood News
শাপলা চত্বরের গণহত্যার বিচার ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিতে হবে: সারোয়ার তুষার
শাপলা চত্বরের গণহত্যার বিচার ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিতে হবে: সারোয়ার তুষার
সিএজি কার্যালয়ের ৫৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে নাগরপুরে বিশেষ সেবা কার্যক্রম
সিএজি কার্যালয়ের ৫৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে নাগরপুরে বিশেষ সেবা কার্যক্রম
নাগরপুরে অবৈধ বালু পরিবহনে অভিযান; ১০ হাজার টাকা জরিমানা
নাগরপুরে অবৈধ বালু পরিবহনে অভিযান; ১০ হাজার টাকা জরিমানা
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST
Ads by coinserom