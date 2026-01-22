বৃহস্পতিবার, ২২ জানুয়ারী ২০২৬, ০৩:০১ অপরাহ্ন
West Indies Under-19 31/0 in 6.4 Overs
খেলাধুলা

West Indies Under-19 31/0 in 6.4 Overs

  আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ২২ জানুয়ারী, ২০২৬
West Indies Under-19 31/0 in 6.4 Overs



West Indies U19 vs South Africa U19 Live Score: Hello and welcome to the Live coverage of U19 World Cup match between West Indies U19 and South Africa U19 at the High Performance Oval, Windhoek.

TOSS :

West Indies U19 have won the toss and have opted to bat

Squads :

South Africa U19 Squad: Jorich Van Schalkwyk, Adnaan Lagadien, Muhammed Bulbulia(c), Jason Rowles, Paul James, Armaan Manack, Lethabo Phahlamohlaka(w), Buyanda Majola, Corne Botha, Michael Kruiskamp, Bandile Mbatha, Ntando Soni, Enathi Kitshini, Daniel Bosman, JJ Basson

West Indies U19 Squad: Tanez Francis, Zachary Carter, Jewel Andrew(w), Joshua Dorne(c), Shamar Apple, Jonathan van Lange, Matthew Miller, Shaquan Belle, Micah McKenzie, Jakeem Pollard, Vitel Lawes, Israel Morton, Aadian Racha, Kunal Tilokani, RJai Gittens



