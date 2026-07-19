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অন্য কেউ আপনার ওয়াইফাই ব্যবহার করছে না তো?

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  • আপডেট সময়: রবিবার, ১৯ জুলাই, ২০২৬
  • ২৮ সময় দেখুন
অন্য কেউ আপনার ওয়াইফাই ব্যবহার করছে না তো?


ইমাসের শুরুতে ব্রডব্যান্ড লাইনের বিল ঠিকই দিচ্ছেন, কিন্তু মাঝেমধ্যেই ইউটিউবের ভিডিও হচ্ছে কিংবা ফেসবুক স্ক্রল করতে গিয়ে আটকে যাচ্ছে? অনেক সময় আমরা ইন্টারনেটের স্পিড কম পেলে সার্ভিস প্রোভাইডার বা আইএসপি (ISP) কোম্পানিকে দোষ দিই। কিন্তু আসল সমস্যা লুকিয়ে থাকতে পারে আপনার ঘরের রাউটারেই! আমাদের অজান্তেই হয়তো পাসওয়ার্ড হ্যাক করে প্রতিবেশীদের কেউ বা কোনো অচেনা ইউজার আপনার ওয়াইফাইয়ের স্পিড চুষে নিচ্ছে।

ওয়াইফাই কেবল চুরি হওয়াই নয়, আপনার নেটওয়ার্কে অন্য কেউ অনধিকার প্রবেশ করলে ল্যাপটপ বা মোবাইলের ব্যক্তিগত তথ্য ও পাসওয়ার্ড চুরির মতো বড় সাইবার ঝুঁকিও থেকে যায়। তবে একটু সতর্ক হলেই ধরে ফেলা যায় এই ডিজিটাল চোরদের।

আসুন জেনে নেই, আপনার ঘরের ওয়াইফাই অন্য কেউ গোপনে ব্যবহার করছে কি না, তা কিভাবে বুঝবেন সে উপায়…

ওয়াইফাই চুরির ৩টি প্রধান লক্ষণ

হঠাৎ ইন্টারনেটের গতি কমে যাওয়া: কোনো নেটওয়ার্ক সমস্যা বা ব্রাউজিং লোড ছাড়াই যদি দেখেন আপনার ইন্টারনেটের স্পিড একদম স্লো হয়ে গেছে, তবে বুঝবেন লাইনে অন্য কেউ ভাগ বসিয়েছে।

সীমাবদ্ধ ডেটা দ্রুত ফুরিয়ে যাওয়া: আপনি যদি লিমিটেড বা মান্থলি ডেটা প্যাকেজ ব্যবহার করেন এবং সেটি যদি সাধারণ সময়ের চেয়ে অনেক আগেই শেষ হয়ে যায়, তবে তা ওয়াইফাই হ্যাক হওয়ার বড় সংকেত।

রাউটারের ইন্ডিকেটর লাইটের অস্বাভাবিক আচরণ: ঘরের সব মোবাইল, ল্যাপটপ বা স্মার্ট টিভি বন্ধ করার পরও যদি দেখেন রাউটারের ওয়্যারলেস (WLAN) বাতিটি অনবরত দ্রুত জ্বলছে আর নিভছে, তবে নিশ্চিত থাকুন ব্যাকগ্রাউন্ডে অন্য কোনো ডিভাইস ডেটা টানছে।

কীভাবে নিশ্চিত হবেন? (ডিভাইস চেক করার নিয়ম)

সন্দেহ দূর করতে আপনি নিজেই আপনার রাউটারে কানেক্টেড থাকা ডিভাইসের সংখ্যা দেখে নিতে পারেন। এর জন্য…

১. যেকোনো ইন্টারনেট ব্রাউজারে গিয়ে রাউটারের পেছনে থাকা আইপি অ্যাড্রেসটি (যেমন: 192.168.1.1 বা 192.168.0.1) টাইপ করে অ্যাডমিন প্যানেলে লগ-ইন করুন।

২. ড্যাশবোর্ডে প্রবেশের পর ‘Connected Devices’, ‘Device List’ বা ‘DHCP Client List’ নামের অপশনে যান।

৩. সেখানে বর্তমানে আপনার ওয়াইফাইয়ের সাথে যুক্ত থাকা সব মোবাইলের নাম ও আইপি দেখতে পাবেন। তালিকায় কোনো অচেনা নাম বা ডিভাইস দেখলেই বুঝবেন আপনার লাইন চুরি হয়েছে।

হ্যাকার তাড়ানোর ও সুরক্ষিত থাকার কৌশল

নাম ও পাসওয়ার্ড বদলানো: অপরিচিত ডিভাইস দেখামাত্রই ওয়াইফাইয়ের পাসওয়ার্ড বদলে ফেলুন। পাসওয়ার্ডে নাম বা ফোন নম্বর না দিয়ে বড়-ছোট হাত ও অক্ষরের সাথে বিভিন্ন প্রতীক (যেমন- @, #, $) মিলিয়ে শক্তিশালী পাসওয়ার্ড দিন। সেই সাথে ওয়াইফাইয়ের নাম বা SSID-ও চেঞ্জ করে দিন।

WPS ফিচারটি বন্ধ রাখা: রাউটারের সেটিংসে গিয়ে WPS (Wi-Fi Protected Setup) অপশনটি দ্রুত ‘ডিসাবেল’ বা বন্ধ করে দিন। হ্যাকাররা মূলত এই দুর্বল ফিচারের সুযোগ নিয়েই ওয়াইফাই হ্যাক করে।

আধুনিক এনক্রিপশন ব্যবহার: রাউটারের সিকিউরিটি মোড হিসেবে সবসময় WPA2 বা আরও আধুনিক WPA3 এনক্রিপশন সিলেক্ট করে রাখুন, যা ব্রেক করা সাধারণ হ্যাকারদের পক্ষে অসম্ভব।

উল্লেখ্য, ইন্টারনেট চুরি হওয়া কেবল আর্থিক লোকসান নয়, নিরাপত্তার জন্যও হুমকিস্বরূপ। তাই প্রতি কয়েক মাস পর পর ওয়াইফাইয়ের পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করা এবং রাউটারের সিকিউরিটি সেটিংস আপডেট রাখা বুদ্ধিমানের কাজ।





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