বুধবার, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৭:৩৮ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Border 2: PVC Hoshiar Singh Dahiya’s Family Lauds Varun Dhawan’s Portrayal, Calls It ‘Very Promising’ | Bollywood News Huge blow! Shubman Gill to miss fourth T20I vs South Africa due to toe injury | Cricket News Bigg Boss 19 Winner Gaurav Khanna’s YouTube Channel Taken Down In Just 24 Hours | Television News ‘Other franchises were sleeping’: R Ashwin shocked as MI snap up Quinton de Kock for 1 crore | Cricket News ডু নট ডিস্টার্ব! আইসিসি কমিউনিকেশনের গ্রাহকদের বিনামূল্যে টেলি স্বাস্থ্য সেবা দেবে নিরাময় ডিজিটাল চট্টগ্রামে ফের বিক্ষোভে ইসলামী ব্যাংক থেকে চাকরিচ্যুতরা Allu Arjun Gives ‘True Fangirl Moment’ To Airhostess, Latter Shares Happy Picture | Telugu Cinema News Ashes: ‘Looked to the sky’- Alex Carey dedicates emotional Adelaide hundred to late father | Cricket News From ‘Kalia’ To ‘Robert’: Viju Khote, The Actor Who Turned Brief Roles Into Bollywood History | Bollywood News
প্রচ্ছদ
স্বাস্থ্য

আইসিসি কমিউনিকেশনের গ্রাহকদের বিনামূল্যে টেলি স্বাস্থ্য সেবা দেবে নিরাময় ডিজিটাল

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বুধবার, ১৭ ডিসেম্বর, ২০২৫
  • ২ সময় দেখুন
আইসিসি কমিউনিকেশনের গ্রাহকদের বিনামূল্যে টেলি স্বাস্থ্য সেবা দেবে নিরাময় ডিজিটাল


ঢাকা: আইসিসি কমিউনিকেশন লিমিটেড এবং এর ৭টি সহযোগী প্রতিষ্ঠানের কর্মী ও গ্রাহকদের ২৪ ঘন্টা বিনামূল্যে টেলি স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্য সেবা দেবে ‘নিরাময় ডিজিটাল সার্ভিসেস লিমিটেড’।

বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) রাজধানীর মিরপুরস্থ এসএন সেন্টারে আইসিসি কমিউনিকেশন লিমিটেড-এর কার্যালয়ে উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এ-সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়। চুক্তিতে ‘আইসিসি কমিউনিকেশন লিমিটেড’-এর পক্ষে প্রতিষ্ঠানের চিফ বিজনেস অফিসার (সিবিও) মো. দেলোয়ার হোসেন লিটন এবং ‘নিরাময় ডিজিটাল সার্ভিসেস লিমিটেড’-এর সেলস ও মার্কেটিং বিভাগ-এর প্রধান হাসান হায়দার শুভ স্বাক্ষর করেন।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ‘আইসিসি কমিউনিকেশন লিমিটেড’-এর চিফ বিজনেস অফিসার (সিবিও) মো. দেলোয়ার হোসেন লিটন জানান, চুক্তির আওতায় আইসিসি কমিউনিকেশন লিমিটেড এবং এর ৭টি সহযোগী প্রতিষ্ঠানের কর্মী ও গ্রাহকরা ২৪ ঘণ্টা বিনামূল্যে টেলি স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্য সেবা পাবেন।

প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে- আইসিসি কমিউনিকেশন লিমিটেড; অর্কিড ইন্টারনেট; আইসিসি টক (talk); পীয়ারেক্স (PEEREX); সারাবাংলা ডটনেট; ডিজিআই বাংলা; আয়না ও আইসিসি টেলিসার্ভিসেস লিমিটেড।

তিনি জানান, তবে সেবা পাওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মী ও গ্রাহকদের নিম্নের নম্বরে ফোন করে কাঙ্ক্ষিত সেবা চাইতে হবে। নম্বরটি হচ্ছে- 09639 111 444

অনুষ্ঠানে নিরাময় ডিজিটাল সার্ভিসেস লিমিটেড’-এর সেলস ও মার্কেটিং বিভাগ-এর প্রধান হাসান হায়দার শুভ জানান, চুক্তির আওতায় ২৪ ঘণ্টা বিনামূল্যে টেলি স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্য সেবা ছাড়াও আরও কয়েক ধরনের সেবা পাওয়া যাবে। এসব সেবা প্রদানে আইসিসি ও এর সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মী ও গ্রাহকদের বিশেষ ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে। এসব সেবার মধ্যে রয়েছে- ৪৫০ জনেরও বেশি বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের চেম্বার অ্যাপয়েন্টমেন্ট; বাসায় ওষুধ ডেলিভারি; যে কোনো ধরনের ল্যাবটেস্ট; ফিজিওথেরাপি ও কেয়ার-গিভার (অসুস্থ রোগীর দেখা-শোনা)।

তিনি জানান, ওই নম্বরে (09639 111 444) ডায়াল করা ছাড়াও ‘নিরাময় (neeramoy) পেশেন্ট’ শীর্ষক অ্যাপ কিংবা ‘নিরাময় ডিজিটাল সার্ভিসেস লিমিটেড’-এর ওয়েবসাইট ব্যবহার করেও এ সেবা নেওয়া যাবে।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
ঢামেকে চলছে তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী কল্যাণ সমিতির ভোট

ঢামেকে চলছে তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী কল্যাণ সমিতির ভোট

দেশে উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে এইডস, মাসে শনাক্ত ১৮০ জন

দেশে উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে এইডস, মাসে শনাক্ত ১৮০ জন

স্বাস্থ্যসেবা সহজ করতে ছাত্রদল নেতার অ্যাপ উদ্ভাবন

স্বাস্থ্যসেবা সহজ করতে ছাত্রদল নেতার অ্যাপ উদ্ভাবন

ডেঙ্গুতে আরও ৫ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ৩৮৭

ডেঙ্গুতে আরও ৫ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ৩৮৭

হাদির মস্তিস্ক ফুলে গেছে, বেড়েছে হৃদস্পন্দন: মেডিকেল বোর্ড

হাদির মস্তিস্ক ফুলে গেছে, বেড়েছে হৃদস্পন্দন: মেডিকেল বোর্ড

‘পরিবার পরিকল্পনা মানেই নারীর ক্ষমতায়ন’

‘পরিবার পরিকল্পনা মানেই নারীর ক্ষমতায়ন’

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST