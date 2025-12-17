আইসিসি কমিউনিকেশনের গ্রাহকদের বিনামূল্যে টেলি স্বাস্থ্য সেবা দেবে নিরাময় ডিজিটাল

ঢাকা: আইসিসি কমিউনিকেশন লিমিটেড এবং এর ৭টি সহযোগী প্রতিষ্ঠানের কর্মী ও গ্রাহকদের ২৪ ঘন্টা বিনামূল্যে টেলি স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্য সেবা দেবে ‘নিরাময় ডিজিটাল সার্ভিসেস লিমিটেড’।
বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) রাজধানীর মিরপুরস্থ এসএন সেন্টারে আইসিসি কমিউনিকেশন লিমিটেড-এর কার্যালয়ে উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এ-সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়। চুক্তিতে ‘আইসিসি কমিউনিকেশন লিমিটেড’-এর পক্ষে প্রতিষ্ঠানের চিফ বিজনেস অফিসার (সিবিও) মো. দেলোয়ার হোসেন লিটন এবং ‘নিরাময় ডিজিটাল সার্ভিসেস লিমিটেড’-এর সেলস ও মার্কেটিং বিভাগ-এর প্রধান হাসান হায়দার শুভ স্বাক্ষর করেন।
চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ‘আইসিসি কমিউনিকেশন লিমিটেড’-এর চিফ বিজনেস অফিসার (সিবিও) মো. দেলোয়ার হোসেন লিটন জানান, চুক্তির আওতায় আইসিসি কমিউনিকেশন লিমিটেড এবং এর ৭টি সহযোগী প্রতিষ্ঠানের কর্মী ও গ্রাহকরা ২৪ ঘণ্টা বিনামূল্যে টেলি স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্য সেবা পাবেন।
প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে- আইসিসি কমিউনিকেশন লিমিটেড; অর্কিড ইন্টারনেট; আইসিসি টক (talk); পীয়ারেক্স (PEEREX); সারাবাংলা ডটনেট; ডিজিআই বাংলা; আয়না ও আইসিসি টেলিসার্ভিসেস লিমিটেড।
তিনি জানান, তবে সেবা পাওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মী ও গ্রাহকদের নিম্নের নম্বরে ফোন করে কাঙ্ক্ষিত সেবা চাইতে হবে। নম্বরটি হচ্ছে- 09639 111 444
অনুষ্ঠানে নিরাময় ডিজিটাল সার্ভিসেস লিমিটেড’-এর সেলস ও মার্কেটিং বিভাগ-এর প্রধান হাসান হায়দার শুভ জানান, চুক্তির আওতায় ২৪ ঘণ্টা বিনামূল্যে টেলি স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্য সেবা ছাড়াও আরও কয়েক ধরনের সেবা পাওয়া যাবে। এসব সেবা প্রদানে আইসিসি ও এর সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মী ও গ্রাহকদের বিশেষ ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে। এসব সেবার মধ্যে রয়েছে- ৪৫০ জনেরও বেশি বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের চেম্বার অ্যাপয়েন্টমেন্ট; বাসায় ওষুধ ডেলিভারি; যে কোনো ধরনের ল্যাবটেস্ট; ফিজিওথেরাপি ও কেয়ার-গিভার (অসুস্থ রোগীর দেখা-শোনা)।
তিনি জানান, ওই নম্বরে (09639 111 444) ডায়াল করা ছাড়াও ‘নিরাময় (neeramoy) পেশেন্ট’ শীর্ষক অ্যাপ কিংবা ‘নিরাময় ডিজিটাল সার্ভিসেস লিমিটেড’-এর ওয়েবসাইট ব্যবহার করেও এ সেবা নেওয়া যাবে।