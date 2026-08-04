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আগামী ২ দিন কড়া নিরাপত্তায় থাকবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়: উপাচার্য

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  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ৪ আগস্ট, ২০২৬
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আগামী ২ দিন কড়া নিরাপত্তায় থাকবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়: উপাচার্য


জবি: জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে (জবি) সংঘর্ষের ঘটনার পর আগামী ৫ ও ৬ আগস্ট ক্যাম্পাসে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারের ঘোষণা দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। পাশাপাশি ঘটনার তদন্তে ৪ সদস্যের কমিটি গঠন এবং আহত শিক্ষার্থীদের দ্রুত চিকিৎসা নিশ্চিতের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার (৪ আগস্ট) রাতে জরুরি বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে এসব সিদ্ধান্তের কথা জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রইছ উদ্‌দীন।

উপাচার্য বলেন, আগামী দুইদিন ক্যাম্পাসে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা বহাল থাকবে। ৫ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকলেও পুলিশ প্রশাসনের মাধ্যমে সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। একই ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ৬ আগস্টও কার্যকর থাকবে।

তিনি বলেন, আহত শিক্ষার্থীদের চিকিৎসায় কোনো ধরনের বৈষম্য করা হবে না। এরইমধ্যে ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট হাসপাতালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি দল আহতদের খোঁজখবর নিয়েছে। আজকের ঘটনায় আহত সবাইকে দ্রুত চিকিৎসা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে, সে যে সংগঠনেরই হোক।

ড. রইছ উদ্‌দীন জানান, ঘটনার প্রকৃত কারণ উদ্‌ঘাটনে ৪ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তদন্তে দায়ীদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এর আগে সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে ইউজিসি চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে ‘জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস-২০২৬’ উপলক্ষে আলোচনা সভা চলছিল। এ সময় দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের কাজ সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তর, কেরানীগঞ্জে অস্থায়ী আবাসনের ব্যবস্থা এবং মেডিকেল সেন্টারের সেবা উন্নয়নের দাবিতে জকসুর কয়েকজন প্রতিনিধি, জাতীয় ছাত্রশক্তি, ছাত্রশিবির, ছাত্রফ্রন্ট ও ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যরা প্ল্যাকার্ড নিয়ে মিলনায়তনে প্রবেশের চেষ্টা করেন।

তাদের বাধা দেওয়া হলে বাগবিতণ্ডা শুরু হয়। পরে তা ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া ও সংঘর্ষে রূপ নেয় এবং ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। আহতদের ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পর সেখানেও ছাত্রশিবির এবং কবি নজরুল সরকারি কলেজ ও শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।





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