ইনকিলাব মঞ্চের অবরোধ শিথিল, বিভাগীয় শহরে রোববার দুপুর ২টার পর কর্মসূচি

ঢাকা: শহিদ শরিফ ওসমান হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে রাজধানীর শাহবাগে চলমান অবস্থান কর্মসূচি সাময়িকভাবে শিথিল করেছে ইনকিলাব মঞ্চ। সেইসঙ্গে বিভাগীয় শহরে ঘোষিত কর্মসূচি রোববার (২৮ ডিসেম্বর) দুপুর ২টা থেকে পালিত হবে বলে জানানো হয়েছে।
রোববার (২৮ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ১২টার দিকে ইনকিলাব মঞ্চ ফেসবুকে এ ঘোষণা দেয়। তবে বিচার প্রক্রিয়া দৃশ্যমানভাবে শুরু না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত রাখার ঘোষণাও দিয়েছে সংগঠনটি।
ইনকিলাব মঞ্চ জানায়, শাহবাগে চলমান অবরোধ কর্মসূচি আজকের মতো শেষ হয়েছে এবং রাতে হাদি চত্বরে (শাহবাগ) কেউ অবস্থান করতে পারবে না। আগামীকাল ডিএমপি কমিশনারের সংবাদ সম্মেলন পর্যালোচনার পর দুপুর ২টা থেকে ঢাকাসহ দেশের আটটি বিভাগীয় শহরে অবরোধ কর্মসূচি পালন করা হবে।