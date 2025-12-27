রবিবার, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৪:৪৩ পূর্বাহ্ন
খালেদা জিয়া সংকটময় মুহূর্ত পার করছেন ইনকিলাব মঞ্চের অবরোধ শিথিল, বিভাগীয় শহরে রোববার দুপুর ২টার পর কর্মসূচি হাদির খুনিদের গ্রেফতার ও বিচার দাবি রোববার বিভাগীয় শহরে সর্বাত্মক অবরোধের ডাক ইনকিলাব মঞ্চের ‘আপনাদের সাহস আমাকে প্রতিনিয়ত শক্তি জোগায়’ Drishyam 3 Producer SUES ‘Toxic’ Akshaye Khanna; AP Dhillon Hugs Tara Sutaria, Veer’s Reaction Goes Viral | Bollywood News দর্শনা সিমান্তে ভারতীয় বিএসএফ এর কান্ড ১৪ ভারতিয় নাগরিককে বাংলাদেশে ঠেলে দিল Ashes: Steve Smith says two-day Boxing Day Test ‘not good for finances’ | Cricket News রাঙামাটির দুর্গম এলাকায় অসহায় কিশোরের চিকিৎসায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী মেলান্দহে সহপ্রার্থীকে সঙ্গে নিয়ে মনোনয়ন সংগ্রহ করলেন গণ অধিকারের প্রার্থী লিটন Amitabh Bachchan Once Denied Buying Awards, Revealed the Winner Before Announcement, Recalls Manoj Desai | Bollywood News
রাজনীতি

ইনকিলাব মঞ্চের অবরোধ শিথিল, বিভাগীয় শহরে রোববার দুপুর ২টার পর কর্মসূচি

  • আপডেট সময়: রবিবার, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২৫
ইনকিলাব মঞ্চের অবরোধ শিথিল, বিভাগীয় শহরে রোববার দুপুর ২টার পর কর্মসূচি


ঢাকা: শহিদ শরিফ ওসমান হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে রাজধানীর শাহবাগে চলমান অবস্থান কর্মসূচি সাময়িকভাবে শিথিল করেছে ইনকিলাব মঞ্চ। সেইসঙ্গে বিভাগীয় শহরে ঘোষিত কর্মসূচি রোববার (২৮ ডিসেম্বর) দুপুর ২টা থেকে পালিত হবে বলে জানানো হয়েছে।

রোববার (২৮ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ১২টার দিকে ইনকিলাব মঞ্চ ফেসবুকে এ ঘোষণা দেয়। তবে বিচার প্রক্রিয়া দৃশ্যমানভাবে শুরু না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত রাখার ঘোষণাও দিয়েছে সংগঠনটি।

ইনকিলাব মঞ্চ জানায়, শাহবাগে চলমান অবরোধ কর্মসূচি আজকের মতো শেষ হয়েছে এবং রাতে হাদি চত্বরে (শাহবাগ) কেউ অবস্থান করতে পারবে না। আগামীকাল ডিএমপি কমিশনারের সংবাদ সম্মেলন পর্যালোচনার পর দুপুর ২টা থেকে ঢাকাসহ দেশের আটটি বিভাগীয় শহরে অবরোধ কর্মসূচি পালন করা হবে।





