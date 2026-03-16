ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে কত ইসরায়েলি নিহত

  আপডেট সময়: সোমবার, ১৬ মার্চ, ২০২৬
ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে কত ইসরায়েলি নিহত


ইরানের সঙ্গে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুদ্ধ শুরুর পর এখন পর্যন্ত ১৫ জন ইসরায়েলি নিহত হয়েছেন। ইসরায়েলের জরুরি পরিসেবা সংস্থা (এমডিএ) এই তথ্য জানিয়েছে।

সোমবার (১৬ মার্চ) বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, সংস্থাটির তথ্যানুযায়ী, ইরানের সঙ্গে চলমান সংঘাতে ৯০০ জনের বেশি ইসরায়েলি আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে পাঁচজন গুরুতর আহত।

রোববার (১৫ মার্চ) ৬৯ জন ইসরায়েলি আহত হন বলে জানায় ইসরায়েলের জরুরি পরিসেবা সংস্থা।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানে যৌথ হামলা শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল। ইরানও পাল্টা হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। আজ সোমবার এই যুদ্ধের ১৭তম দিন।





কমলগঞ্জে কোরআন অবমাননার অভিযোগে মিলনকে গণধোলাই দিয়ে পুলিশে
