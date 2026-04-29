উপকূলবাসীকে রক্ষায় সমন্বিত ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে — পানিসম্পদ মন্ত্রী

  • আপডেট সময়: বুধবার, ২৯ এপ্রিল, ২০২৬
উপকূলবাসীকে রক্ষায় সমন্বিত ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে — পানিসম্পদ মন্ত্রী

কুতুবদিয়া প্রতিনিধি,কক্সবাজার।
২৯ এপ্রিল
উপকূলীয় জনগণকে রক্ষায় সবুজ বেষ্টনী সৃষ্টি, টেকসই বেড়িবাঁধ নির্মাণ, পর্যাপ্ত সাইক্লোন সেল্টার স্থাপনসহ সমন্বিত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন পানিসম্পদ মন্ত্রী মোঃ শহীদউদ্দীন চৌধুরী এ্যানি এমপি।
তিনি বলেন, প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করেই উপকূল অঞ্চলের মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, সাইক্লোন, বন্যা ও প্লাবনের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে উপকূলীয় অঞ্চলকে রক্ষা করতে হলে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।
বুধবার (২৯ এপ্রিল) জাতীয় প্রেস ক্লাবে উপকূলীয় উন্নয়ন ফাউন্ডেশন আয়োজিত ভয়াল ২৯ এপ্রিল ১৯৯১ স্মরণে ‘উপকূল বাঁচলে বাংলাদেশ বাঁচবে’ শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
মন্ত্রী আরও বলেন, ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ। এ দেশের মানুষ যুগ যুগ ধরে বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে পরিচিত। ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিলের ঘূর্ণিঝড় দেশের ইতিহাসে অন্যতম ভয়াবহ দুর্যোগ, যা কক্সবাজার, মহেশখালী, কুতুবদিয়া, বাঁশখালী, আনোয়ারা, চকরিয়া, সন্দ্বীপ, সীতাকুণ্ড ও হাতিয়া এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে।
তিনি আরও উল্লেখ করেন, ১৯৯১ সালের ওই দুর্যোগের সময় তৎকালীন সরকার, প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে, দূরদর্শিতার সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছিল।
মন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের খাল খনন কর্মসূচি পুনরুজ্জীবিত করছে। আগামী পাঁচ বছরে ২০ হাজার কিলোমিটার নদী, খাল, পুকুর ও জলাধার খনন ও পুনঃখনন করা হবে। এছাড়া ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চলে একটি শক্তিশালী সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলা হবে।
উপকূলীয় উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামাল হোসাইন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কক্সবাজার-৪ আসনের সংসদ সদস্য শাহজাহান চৌধুরী, কক্সবাজার-২ আসনের সংসদ সদস্য আলমগীর মোঃ মাহফুজ উল্লাহ ফরিদ, চট্টগ্রাম-১৬ আসনের সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ মাওলানা জহিরুল ইসলাম এবং চট্টগ্রাম-৯ আসনের সংসদ সদস্য আবু সুফিয়ান।
সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আকবর খানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্যানেল আলোচক হিসেবে বক্তব্য দেন উপকূলীয় উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের সহ-সভাপতি অধ্যক্ষ ড. মোঃ সানা উল্লাহ, কোস্টাল জার্নালিস্ট ফোরাম অব বাংলাদেশের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ আতা উল্লাহ খান, মহেশখালীর সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান জয়নাল আবেদীন এবং সাবেক জেলা যুগ্ম-জজ ড. সাজ্জাদ হোসাইন।
এছাড়া স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন কুতুব শরীফ দরবারের শাহ আকতারুল হক আল-কুতুবী, সাংবাদিক মাহবুবুল মাওলা রিপন, শাহাবুদ্দিন চৌধুরী, সাবেক কাউন্সিলর সালামত উল্লাহ বাবুল, খোরশেদ আলমসহ অন্যান্য বক্তারা।
সেমিনার শেষে ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ে নিহতদের স্মরণে দোয়া ও আপ্যায়নের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

এই বিভাগের আরও খবর
কর্ণফুলীতে দেয়াল ধসে নিহত ১, আহত ৩

কর্ণফুলীতে দেয়াল ধসে নিহত ১, আহত ৩

দৌলতপুরে সন্ত্রাসী হামলায় গ্রাম ডাক্তার জাহাঙ্গীর আহত

দৌলতপুরে সন্ত্রাসী হামলায় গ্রাম ডাক্তার জাহাঙ্গীর আহত

কর্ণফুলীতে ভুয়া অভিযোগের বিরুদ্ধে অভিযোগ, অপপ্রচারের শিকার শেখ মুহাম্মদ

কর্ণফুলীতে ভুয়া অভিযোগের বিরুদ্ধে অভিযোগ, অপপ্রচারের শিকার শেখ মুহাম্মদ

ভূঞাপুরে মানসিক ভারসাম্যহীন তরুণীকে ধর্ষণ করে হাত পা বেধে ফেলে যায় ধান ক্ষেতে

Farhan Akhtar Reacts To Don 3 Controversy; Deepika Padukone Makes First Appearance After Pregnancy Announcement | Bollywood News

Farhan Akhtar Reacts To Don 3 Controversy; Deepika Padukone Makes First Appearance After Pregnancy Announcement | Bollywood News

কালিয়াকৈরে ট্রাক উদ্ধার, ৫৯০ বস্তা চাউল সহ আটক -২

কালিয়াকৈরে ট্রাক উদ্ধার, ৫৯০ বস্তা চাউল সহ আটক -২

উপকূলবাসীকে রক্ষায় সমন্বিত ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে — পানিসম্পদ মন্ত্রী
উপকূলবাসীকে রক্ষায় সমন্বিত ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে — পানিসম্পদ মন্ত্রী
কর্ণফুলীতে দেয়াল ধসে নিহত ১, আহত ৩
কর্ণফুলীতে দেয়াল ধসে নিহত ১, আহত ৩
দৌলতপুরে সন্ত্রাসী হামলায় গ্রাম ডাক্তার জাহাঙ্গীর আহত
দৌলতপুরে সন্ত্রাসী হামলায় গ্রাম ডাক্তার জাহাঙ্গীর আহত
Another day, another record! Vaibhav Sooryavanshi scripts IPL history, becomes fastest to … | Cricket News
Another day, another record! Vaibhav Sooryavanshi scripts IPL history, becomes fastest to … | Cricket News
কর্ণফুলীতে ভুয়া অভিযোগের বিরুদ্ধে অভিযোগ, অপপ্রচারের শিকার শেখ মুহাম্মদ
কর্ণফুলীতে ভুয়া অভিযোগের বিরুদ্ধে অভিযোগ, অপপ্রচারের শিকার শেখ মুহাম্মদ
ভূঞাপুরে মানসিক ভারসাম্যহীন তরুণীকে ধর্ষণ করে হাত পা বেধে ফেলে যায় ধান ক্ষেতে
Farhan Akhtar Reacts To Don 3 Controversy; Deepika Padukone Makes First Appearance After Pregnancy Announcement | Bollywood News
Farhan Akhtar Reacts To Don 3 Controversy; Deepika Padukone Makes First Appearance After Pregnancy Announcement | Bollywood News
কালিয়াকৈরে ট্রাক উদ্ধার, ৫৯০ বস্তা চাউল সহ আটক -২
কালিয়াকৈরে ট্রাক উদ্ধার, ৫৯০ বস্তা চাউল সহ আটক -২
কালিয়াকৈরে স্ত্রীর করা নির্যাতন মামলায় আবু তালহা আটক
কালিয়াকৈরে স্ত্রীর করা নির্যাতন মামলায় আবু তালহা আটক
ন্যায়বিচারের বার্তা নিয়ে ঠাকুরগাঁওয়ে লিগ্যাল এইড দিবস পালিত
ন্যায়বিচারের বার্তা নিয়ে ঠাকুরগাঁওয়ে লিগ্যাল এইড দিবস পালিত
বকশীবাজার খানকাহ: পুরান ঢাকার সুফি ঐতিহ্যের জীবন্ত স্মারক
বকশীবাজার খানকাহ: পুরান ঢাকার সুফি ঐতিহ্যের জীবন্ত স্মারক
মঙ্গল শোভাযাত্রার নাম পরিবর্তন নিয়ে মন্ত্রীর বক্তব্য ‘উসকানিমূলক’: হেফাজত
মঙ্গল শোভাযাত্রার নাম পরিবর্তন নিয়ে মন্ত্রীর বক্তব্য ‘উসকানিমূলক’: হেফাজত
এলপিজি-অটোগ্যাসের দাম বৃদ্ধিতে জামায়াতের নিন্দা ও প্রতিবাদ
এলপিজি-অটোগ্যাসের দাম বৃদ্ধিতে জামায়াতের নিন্দা ও প্রতিবাদ
কালিয়াকৈরে ১২হাজার টাকার চাকরি থেকে ১২কোটি টাকার সম্পদ
কালিয়াকৈরে ১২হাজার টাকার চাকরি থেকে ১২কোটি টাকার সম্পদ
কক্সবাজারের রামুতে এমআরএ’র উদ্যোগে ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহকদের গণশুনানি অনুষ্ঠিত
কক্সবাজারের রামুতে এমআরএ’র উদ্যোগে ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহকদের গণশুনানি অনুষ্ঠিত
কোরআন কোরআন নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করায় : দরবারে হামলা কথিত পীর নিহত
কোরআন কোরআন নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করায় : দরবারে হামলা কথিত পীর নিহত
টাঙ্গাইলে বিয়ের প্রলোভনে এক তরুণীর সাথে শারীরিক সম্পর্কের অভিযোগ ইমামের বিরুদ্ধে
টাঙ্গাইলে বিয়ের প্রলোভনে এক তরুণীর সাথে শারীরিক সম্পর্কের অভিযোগ ইমামের বিরুদ্ধে
সাফ জয়ী অনূর্ধ্ব-২০ ফুটবল দলকে জামায়াত আমিরের অভিনন্দন
সাফ জয়ী অনূর্ধ্ব-২০ ফুটবল দলকে জামায়াত আমিরের অভিনন্দন
‘দলের কাউন্সিল করার বিষয়টি আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে’
‘দলের কাউন্সিল করার বিষয়টি আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে’
নাগরপুরে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ উদ্বোধন
নাগরপুরে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ উদ্বোধন
