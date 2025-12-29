একই আসনে প্রার্থী বাবা-ছেলে, দিলেন মনোনয়ন জমা

সাতক্ষীরা: বাবা এইচ এম গোলাম রেজা গণঅধিকার পরিষদ মনোনীত প্রার্থী। আর ছেলে হোসাইন মোহাম্মদ মায়াজ জাতীয় পার্টি (রুহুল আমিন হাওলাদার) মনোনীত প্রার্থী। দু’জনেই জমা দিয়েছেন মনোনয়নপত্র। লড়বেন সাতক্ষীরা-৪ (শ্যামনগর) আসনে। সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) বিকেলে সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে মোহাম্মদ মায়াজ নিজে এবং গোলাম রেজার পক্ষে তার দলের নেতাকর্মীরা মনোনয়নপত্র জমা […]
