একই আসনে প্রার্থী বাবা-ছেলে, দিলেন মনোনয়ন জমা
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

একই আসনে প্রার্থী বাবা-ছেলে, দিলেন মনোনয়ন জমা

  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৫
সাতক্ষীরা: বাবা এইচ এম গোলাম রেজা গণঅধিকার পরিষদ মনোনীত প্রার্থী। আর ছেলে হোসাইন মোহাম্মদ মায়াজ জাতীয় পার্টি (রুহুল আমিন হাওলাদার) মনোনীত প্রার্থী। দু’জনেই জমা দিয়েছেন মনোনয়নপত্র। লড়বেন সাতক্ষীরা-৪ (শ্যামনগর) আসনে। সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) বিকেলে সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে মোহাম্মদ মায়াজ নিজে এবং গোলাম রেজার পক্ষে তার দলের নেতাকর্মীরা মনোনয়নপত্র জমা […]

