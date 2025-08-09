Advertise here
শনিবার , ৯ আগস্ট ২০২৫ | ২৬শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  1. অর্থনীতি
  2. আইন-আদালত
  3. ক্যারিয়ার
  4. খেলাধুলা
  5. জাতীয়
  6. তরুণ উদ্যোক্তা
  7. ধর্ম
  8. নারী ও শিশু
  9. প্রবাস সংবাদ
  10. প্রযুক্তি
  11. প্রেস বিজ্ঞপ্তি
  12. বহি বিশ্ব
  13. বাংলাদেশ
  14. বিনোদন
  15. মতামত
  /  আইন-আদালত

একই পরিবারের ৭ জনের মৃত্যু, চালকের বিরুদ্ধে মামলা – Corporate Sangbad

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ৯, ২০২৫ ১:২২ অপরাহ্ণ
একই পরিবারের ৭ জনের মৃত্যু, চালকের বিরুদ্ধে মামলা – Corporate Sangbad


Advertise here

নোয়াখালী প্রতিনিধি: নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে চালকের ঘুমের কারণে মাইক্রোবাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খালে পড়ে ৭ জন নিহত হওয়ার ঘটনায় মামলা হয়েছে। এতে মাইক্রোবাসের চালককে একমাত্র আসামি করা হয়েছে।

শুক্রবার (৮ আগস্ট) রাত ১০টার দিকে বেগমগঞ্জ থানায় নিহতদের স্বজন ও ওমান প্রবাসী মোহাম্মদ বাহার উদ্দিনের বাবা আবদুর রহিম বাদী হয়ে এ মামলা দায়ের করেন।

মামলার আসামি এনায়েত হোসেন লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার হাজিরপাড়া ইউনিয়নের চরচামিতা এলাকার পাটওয়ারী বাড়ির মৃত ফয়েজ আহমেদের ছেলে।

এর আগে, গত বুধবার ভোরে নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের নোয়াখালী টু লক্ষীপুর সড়কের পূর্ব চন্দগঞ্জের গজদীশপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে মোহাম্মদ বাহার উদ্দিন নামে এক ওমান প্রবাসীকে নিয়ে তার স্বজনরা লক্ষ্মীপুর সদরের উত্তর জয়পুর ইউনিয়নের চৌপল্লী গ্রামের বাড়িতে ফিরছিলেন। একপর্যায়ে বাড়ির কাছাকাছি এসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মাইক্রোবাসটি খালে পড়ে গেলে ঘটনাস্থলেই সাতজন নিহত হন।

তারা হলেন- বাহারের নানি ফয়জুন নেসা (৮০), মা খুরশিদা বেগম (৫৫), স্ত্রী কবিতা বেগম (৩০), মেয়ে মীম আক্তার (২), ভাবি লাবনী বেগম (৩০), ভাতিজি লামিয়া আক্তার (৯) ও রেশমি আক্তার (১০)।

বেগমগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. লিটন দেওয়ান বলেন, সাতজন নিহত হওয়ার ঘটনায় মাইক্রোবাসের চালককে আসামি করে মামলা করা হয়েছে। মামলাটি চন্দ্রগঞ্জ হাইওয়ে থানায় হস্তান্তর করা হবে এবং পরবর্তী আইনগত কার্যক্রম সেখানে সম্পন্ন হবে।





Source link

বিডিনিউজে সর্বশেষ

Michael Madhusudan Dutt: প‍ঞ্চকোট রাজার অতিথি হয়ে পলাশের দেশে এসেছিলেন মধুকবি, সেই ইতিহাসের স্মারক তাঁর নামাঙ্কিত কলেজkashipur michael college has a deep connection with the bard in purulia | দক্ষিণবঙ্গ
Michael Madhusudan Dutt: প‍ঞ্চকোট রাজার অতিথি হয়ে পলাশের দেশে এসেছিলেন মধুকবি, সেই ইতিহাসের স্মারক তাঁর নামাঙ্কিত কলেজkashipur michael college has a deep connection with the bard in purulia | দক্ষিণবঙ্গ
সর্বশেষ সংবাদ
খরস্রোতা নদীতে গভীর ঘূর্ণিপাক, সপ্তাহশেষের ছোট্ট ছুটিতে দেখতে আসুন এই জাগ্রত মন্দির
খরস্রোতা নদীতে গভীর ঘূর্ণিপাক, সপ্তাহশেষের ছোট্ট ছুটিতে দেখতে আসুন এই জাগ্রত মন্দির
সর্বশেষ সংবাদ
Nabanna Abhijan: ‘নবান্ন অভিযানে’ ধুন্ধুমার পরিস্থিতিতে বিশৃঙ্খলা তৈরি, আইন হাতে নেওয়া-সহ একাধিক অভিযোগে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে FIR দায়ের পুলিশেরkolkata police launches fir against agitators in nabanna abhijan on first anniversary of rg kar case | কলকাতা
Nabanna Abhijan: ‘নবান্ন অভিযানে’ ধুন্ধুমার পরিস্থিতিতে বিশৃঙ্খলা তৈরি, আইন হাতে নেওয়া-সহ একাধিক অভিযোগে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে FIR দায়ের পুলিশেরkolkata police launches fir against agitators in nabanna abhijan on first anniversary of rg kar case | কলকাতা
সর্বশেষ সংবাদ
ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের ভূমিকায় তমলুক রাজবাড়ি এক প্রবাহমান ইতিহাসের সাক্ষীIndependence Day 2025 tamluk royal family has played important role in war of indian independence | পূর্ব মেদিনীপুর
ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের ভূমিকায় তমলুক রাজবাড়ি এক প্রবাহমান ইতিহাসের সাক্ষীIndependence Day 2025 tamluk royal family has played important role in war of indian independence | পূর্ব মেদিনীপুর
সর্বশেষ সংবাদ

বিডিনিউজে জনপ্রিয়

orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
সর্বশেষ সংবাদ
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
সর্বশেষ সংবাদ

সর্বশেষ - বিনোদন

সর্বোচ্চ পঠিত - বিনোদন

আপনার জন্য নির্বাচিত
Apple begins testing iPhones with USB-C

Apple begins testing iPhones with USB-C

 ৩২ কোম্পানির বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা – Corporate Sangbad

৩২ কোম্পানির বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা – Corporate Sangbad

 Malaika Arora Shares Glimpse of Her Romantic Saturday With Boyfriend Arjun Kapoor; See Pic

Malaika Arora Shares Glimpse of Her Romantic Saturday With Boyfriend Arjun Kapoor; See Pic

 জামালপুরের অনুষ্ঠিত হলো কাজী নজরুলের ইসলামি গানের তাৎপর্য ও সাহিত্যের আসর

জামালপুরের অনুষ্ঠিত হলো কাজী নজরুলের ইসলামি গানের তাৎপর্য ও সাহিত্যের আসর

 আফগানিস্তানে শূন্যস্থান পূরণে আগ্রহী রাশিয়া, তবে ফলাফল অনিশ্চিত

আফগানিস্তানে শূন্যস্থান পূরণে আগ্রহী রাশিয়া, তবে ফলাফল অনিশ্চিত

 বঙ্গজের দাম কমছে কেন! – Corporate Sangbad

বঙ্গজের দাম কমছে কেন! – Corporate Sangbad

 কোরবানির চামড়া সিন্ডিকেট রোধে ব্যবস্থা নিন : বাংলাদেশ ন্যাপ

কোরবানির চামড়া সিন্ডিকেট রোধে ব্যবস্থা নিন : বাংলাদেশ ন্যাপ

 Dàn đề Rồng Bạch Kim

Dàn đề Rồng Bạch Kim

 চীনের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিচ্ছে পাকিস্তান

চীনের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিচ্ছে পাকিস্তান

 ভয়ে কাঁপবে ইংল্যান্ড! চোখে দেখবে সর্ষে ফুল! তৈরি নতুন 'অস্ত্র'! ভারতীয় একাদশে ফিরছেন তিনি!

ভয়ে কাঁপবে ইংল্যান্ড! চোখে দেখবে সর্ষে ফুল! তৈরি নতুন 'অস্ত্র'! ভারতীয় একাদশে ফিরছেন তিনি!
Advertise here