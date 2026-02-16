মঙ্গলবার, ১৭ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০২:২১ পূর্বাহ্ন
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

কালিয়াকৈরে আফাজউদ্দিন মেমোরিয়াল স্কুল এন্ড কলেজে পিঠা উৎসব পালিত

  সোমবার, ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬
শাকিল হোসেন,কালিয়াকৈর প্রতিনিধিঃ

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে উপজেলায় আফাজউদ্দিন মেমোরিয়াল স্কুল এন্ড কলেজে পিঠা উৎসব পালিত হয়েছে ।
সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারী) দিনব্যাপী আফাজউদ্দিন মেমোরিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের উদ্যোগে ওই পিঠা উৎসব পালিত হয়েছে।
আফাজউদ্দিন মেমোরিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মোঃ জলিল উদ্দিন এর সভাপতিত্বে পিঠা উৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, গাজীপুর -১ আসনে নব নির্বাচিত সংসদ সদস্য মোঃ মজিবুর রহমান, অনুষ্ঠানে শুভ উদ্বোধন করেন, বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির শ্রম বিষয়ক সহ সম্পাদক মোঃ হুমায়ুন কবির খান, উপস্থিত ছিলেন, আফাজউদ্দিন মেমোরিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ দেলোয়ার হোসেন সহ শিক্ষক -শিক্ষিকামন্ডলী সহ অবিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রী বৃন্দ।
কলেজ ক্যম্পাসটি উৎসবে স্টলে স্টলে শোভা পাচ্ছিল বাঙালির ঐতিহ্যের নানা রকম পিঠার বাহার। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য – ভাপা পিঠা, চিতই পিঠা, জামাই পিঠা, কুলি পিঠা, কাজু বরফি, জালি পিঠা, মেরা পিঠা, পাকন পিঠা,নূরের জাল পিঠা, দুধ সাগর, দুধকুলি, আনারকলি পিঠা, পাটিসাপটা, নকশি পিঠা, শ্যামা পিঠা, মাংস পিঠা ইত্যাদি।
এছাড়া শিক্ষার্থীদের আনন্দের জন্য নাগরদোলা ও সাম্পানের ব্যবস্থা রয়েছে ।পাশাপাশি ছিল সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, সাজসজ্জা, নাচ, গান, কবিতা আবৃতি ও ঐতিহ্যবাহী বাঙালি আবহ অনুষ্ঠান জুড়ে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে আফাজউদ্দিন মেমোরিয়াল স্কুল এন্ড কলেজে ক্যাম্পাস উৎসবমুখর ঁ গ্রাম বাংলার এ এক অন্যরকম ঐতিহ্য।
আফাজউদ্দিন মেমোরিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের চেয়ারম্যান বলেন, পিঠা উৎসব বাঙালি জাতির ও সংস্কৃতির শেকড়ের মাথে মিশে আছে। পিঠা উৎসব শুধু খাবারের জন্য নয়, এটি বাঙালি জাতির সংস্কৃতির ধারক বাহক। পিঠা উৎসব শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার বিকাশের পাশাপাশি জীবনকেও প্রাণবন্ত করে গড়ে তুলে।

