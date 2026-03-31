মঙ্গলবার, ৩১ মার্চ ২০২৬, ১০:০৭ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
টাঙ্গাইলে অবৈধ ৪টি ইট ভাটায় ভ্রাম্যমাণ আদালতে সাড়ে ১২ লাখ টাকা জরিমানা কালিয়াকৈরে ওসির বিরুদ্ধে জব্দ ঘোড়া বিক্রির অভিযোগ, পরে সমালোচনার মুখে নিলামে বিক্রি করল প্রশাসন 'ফ্রিডম ২৫০' তহবিলের জন্য বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানও আবেদন করতে পারবে নাগরপুর এলজিইডি অফিসে সাংবাদিককে পত্রিকা দিতে বাধা ও অসৌজন্যমূলক আচরণ স্কুলে অনলাইন-অফলাইন ক্লাস নেওয়ার বিষয়ে ভাবছে সরকার: শিক্ষামন্ত্রী ভূমি দিবসের ৫০তম বার্ষিকীতে ফিলিস্তিনিরা হারিয়েছে অধিকাংশ জমি ৫ সিটিতে এনসিপির প্রার্থী ঘোষণা
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

কালিয়াকৈরে ওসির বিরুদ্ধে জব্দ ঘোড়া বিক্রির অভিযোগ, পরে সমালোচনার মুখে নিলামে বিক্রি করল প্রশাসন

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ৩১ মার্চ, ২০২৬
  • ৪২ সময় দেখুন
কালিয়াকৈরে ওসির বিরুদ্ধে জব্দ ঘোড়া বিক্রির অভিযোগ, পরে সমালোচনার মুখে নিলামে বিক্রি করল প্রশাসন

শাকিল হোসেন,কালিয়াকৈর(গাজীপুর)প্রতিনিধিঃ

গাজীপুরের কালিয়াকৈর থানা হেফাজতে থাকা জব্ধ করা ৮ ঘোড়া গোপনে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠেছে ওসির বিরুদ্ধে। এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা শুরু হলে অবশেষে প্রশাসন ঘোড়াগুলো ফেরত এনে সোমবার দুপুরে প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে ৩০ হাজার টাকায় বিক্রি করেছে।
স্থানীয় ও প্রশাসন সুত্রে জানা যায়, গত ১৭ মার্চ কালিয়াকৈরের খলিশাজানি এলাকার একটি জঙ্গল থেকে জবাইয়ের প্রস্তুতিকালে ৯টি ঘোড়া উদ্ধার করে ফুলবাড়ীয়া ফাড়ি পুলিশ। পরে সেগুলো থানা হেফাজতে রাখা হয়। থানা হেফাজতে রাখা অবস্থায় অসুস্থ্য হয়ে একটি ঘোড়া মারাও যায়। হঠাৎ করে কালিয়াকৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার নাসির উদ্দিন গত রবিবার ভোরে অনেকটা গোপনে এক ব্যাক্তির কাছে ৮ টি ঘোড়া বিক্রি করে দেন। সোমবার সকালে থানায় ঘোড়া না দেখে স্থানীয়রা এবং সংবাদকর্মীরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে থানা থেকে ঘোড়া উধাও নিয়ে পোস্ট করে। মুহুর্তে ঘোড়া বিক্রির খবর ভাইরাল হলে সেই ঘোড়া কালিয়াকৈর থানা পুলিশ ফেরত নিয়ে আসে। এ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ঘোড়াগুলো ফেরত এনে সোমবার দুপুরে উপজেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে নিলামের আয়োজন করে। নিলামে অংশ নেন একাধিক ক্রেতা এবং প্রতিযোগিতামূলক দর হাঁকার মাধ্যমে ঘোড়াগুলো বিক্রি করা হয় বলে জানা গেছে।
কালিয়াকৈরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এ এইচ এম ফখরুল হোসাইন জানান, ঘোড়াগুলো যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হয়েছে। আগের ঘটনাটি নিয়ে যে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল, তা নিরসনের জন্যই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
কালিয়াকৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার নাসির উদ্দিন বলেন, ঘোড়াগুলো বিক্রি করা হয়নি, সাময়িকভাবে একজনের জিম্মায় দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে সেগুলো থানায় ফিরিয়ে আনা হয় এবং নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হয়েছে।
তবে স্থানীয়দের অভিযোগ, শুরুতে গোপনে কম দামে বিক্রির চেষ্টা না হলে এ ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো না। তারা এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দায়ীদের জবাবদিহির দাবি জানিয়েছেন।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST