রবিবার, ০৮ মার্চ ২০২৬, ০৬:১২ অপরাহ্ন
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

‎কুতুবদিয়ায় বাপার উদ্যোগে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

  • আপডেট সময়: রবিবার, ৮ মার্চ, ২০২৬
‎কুতুবদিয়ায় বাপার উদ্যোগে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত


‎কুতুবদিয়া প্রতিনিধিঃ

‎কক্সবাজারের কুতুবদিয়ায় বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) কুতুবদিয়া শাখার উদ্যোগে এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (১৭ রমজান) বিকেলে কুতুবদিয়া মেডিকেল গেইটস্থ আইল্যান্ড হাইস্কুলের টপ ফ্লোরে এ আয়োজন করা হয়।

‎অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাপা কুতুবদিয়ার সভাপতি অধ্যাপক নজরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সাংবাদিক আবুল কাশেম।

‎ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ রেজাউল হাসান। তিনি তার বক্তব্যে পরিবেশ রক্ষা, জনস্বাস্থ্য সচেতনতা এবং সামাজিক দায়িত্ব পালনে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

‎এ সময় কক্সবাজার জেলা নেতৃত্বের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাপার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও জেলা বাপার সাধারণ সম্পাদক করিম উল্লাহ করিম, কক্সবাজার সিটি কলেজের অধ্যাপক ও জেলা কমিটির সদস্য প্রফেসর এহসান উদ্দিন, চকরিয়া বাপার সাধারণ সম্পাদক ও সাংবাদিক আলা উদ্দিন আলো এবং পেকুয়া বাপার সদস্য ও সিনিয়র সাংবাদিক জালাল উদ্দিন।

‎এছাড়া আরও বক্তব্য রাখেন শিক্ষক সালমান সাকিব, কপিল মেম্বার, পল্লী চিকিৎসক ইলিয়াস, সাংবাদিক এম.এ. মান্নান, মহিউদ্দিন কুতুবী, হিরো চৌধুরীসহ বাপার বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

‎মোনাজাত পরিচালনা করেন, মারকাযুস সুন্নাহ আল ইসলামিয়া মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক আশফাক কুতুবী। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন আশেকুর রহমান সায়েম।

‎অনুষ্ঠানে স্থানীয় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন। আলোচনা শেষে দেশ, জাতি ও পরিবেশের কল্যাণ কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয় এবং উপস্থিত সবার মাঝে ইফতার পরিবেশন করা হয়।

