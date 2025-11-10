কুতুবদিয়ায় সাগরের তীরে এক জেলে নিখোঁজ

জাহেদুল ইসলাম, কুতুবদিয়া,প্রতিনিধি:
কুতুবদিয়ায় সাগরতীরে নৌকা থেকে পড়ে মো. আনিচুর রহমান (২২) নামের এক জেলে নিখোঁজ হয়েছেন। নিখোঁজ আনিচুর রহমান কুতুবদিয়া উপজেলার কৈয়ারবিল ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের মৌলভী পাড়ার মো. কবির আহমেদের পুত্র। রবিবার সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে ওই ইউনিয়নের সমিতি রোডের পশ্চিমে সাগর তীরে এ ঘটনা ঘটে। আনিচুর রহমান মাছ ধরার নৌকায় উঠে অন্য জেলেদের তুলতে তীরে ভিড়ার মুহুর্তে ঘুরে সাগরে পড়ে নিয়ন্ত্রণহীন স্রোতের টানে তলিয়ে যায় বলে জানান ওই এলাকার বাসিন্দা মো. ইমরান। তিনি জানান, কয়েকটি নৌকা নিয়ে আনিচুর রহমানকে সকালে অনেক খুঁজাখুঁজি করে ছিলো। পরে, কয়েক ঘন্টা খুঁজাখুঁজির পর আনিচুর রহমানকে উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে না বলে জানান তিনি। এদিকে, নৌকাটির মালিক শাহাদাত হোসেনের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও সম্ভব হয়নি। তবে, আনিচুর রহমান নিখোঁজের বিষয়টি প্রশাসনকে জানানো হয়েছে বলে জানান স্থানীয় ইউপি সদস্য নুরুল বশর।
রবিবার এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত জেলে আনিচুর রহমানের সন্ধান মিলেনি।