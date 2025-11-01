কুতুবদিয়ায় হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

হুফ্ফাজুল কুরআন ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, কুতুবদিয়া শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে ৯তম হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতা। শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) বড়ঘোপ ইউনিয়ন পরিষদ কম্পাউন্ডে আয়োজিত এ প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন করেন বড়ঘোপ ইউপি চেয়ারম্যান ও কুতুবদিয়া প্রেসক্লাবের সভাপতি আ.ন.ম.শহীদউদ্দিন ছোটন।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক সংসদ সদস্য ড. এ. এইচ. এম. হামিদুর রহমান আযাদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন জামায়াতে ইসলামী কুতুবদিয়া উপজেলা শাখার আমীর আ.স.ম.শাহরিয়ার চৌধুরী।
প্রতিযোগিতায় উপজেলার বিভিন্ন হিফজ মাদরাসার শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানের শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।