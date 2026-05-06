কৃষকদল নেতার উদ্যোগে সড়কের গর্ত ভরাট, ড্রেনেজ না থাকায় দুর্ভোগে ১১ নম্বর ওয়ার্ডবাসী

মু. সাইফুল ইসলাম: লক্ষ্মীপুর:
লক্ষ্মীপুর পৌরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডে দীর্ঘদিন ধরে ড্রেনেজ ব্যবস্থা না থাকায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন এলাকাবাসী। সামান্য বৃষ্টিতেই পানি নিষ্কাশনের পথ না থাকায় সড়কজুড়ে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে, যার ফলে বিভিন্ন স্থানে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়ে যান চলাচল ব্যাহত হচ্ছে।
স্থানীয়দের অভিযোগ, কার্যকর ড্রেনেজ ব্যবস্থা না থাকায় বৃষ্টির পানি সড়কে জমে থাকে। এতে সড়কের স্থায়িত্ব নষ্ট হয়ে দ্রুত গর্ত তৈরি হচ্ছে, যা প্রতিদিনের চলাচলকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে।
এমন পরিস্থিতিতে বুধবার (৬ মে) কাউন্সিলর প্রার্থী ও লক্ষ্মীপুর জেলা কৃষকদল নেতা নাছির আলম মিশনের উদ্যোগে ওয়ার্ডের বিভিন্ন সড়কে গর্ত ভরাট কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এসময় স্থানীয় বিএনপি, কৃষকদল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের অংশগ্রহণে পিকআপযোগে ইট ও রাবিশ ফেলে সড়কের গর্ত ভরাট করা হয়।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, দীর্ঘদিনের দুর্ভোগের মধ্যে এই উদ্যোগে সাময়িক স্বস্তি মিললেও স্থায়ী সমাধানের জন্য দ্রুত পরিকল্পিত ড্রেনেজ ব্যবস্থা ও টেকসই সড়ক সংস্কার প্রয়োজন।
কাউন্সিলর প্রার্থী নাছির আলম মিশন বলেন, “এলাকাবাসীর কষ্ট লাঘবে ব্যক্তিগত উদ্যোগে কাজ শুরু করেছি। ভবিষ্যতেও জনস্বার্থে এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত