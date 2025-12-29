খালেদা জিয়ার আসনগুলোতে প্রস্তুত বিকল্প প্রার্থী

ঢাকা: বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া গুরুতর অসুস্থ। তিনি বর্তমানে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এদিকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনটি আসনে নির্বাচন করার কথা রয়েছে খালেদা জিয়ার।
বেগম খালেদা জিয়ার সব কটিতেই বিকল্প প্রার্থী প্রস্তুত রেখেছে দলটি। বগুড়া, দিনাজপুর ও ফেনীর ওই তিন আসনে তার নামে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) সেগুলো জমা দেওয়ার কথাও রয়েছে।
দলীয় সূত্র থেকে জানা গেছে, খালেদা জিয়া থাকায় সম্ভাব্য পরিস্থিতি বিবেচনায় আগাম প্রস্তুতি হিসেবে বিকল্প প্রার্থী রাখা হয়েছে। তিনি
ফেনী-১ আসনে খালেদা জিয়ার মনোনয়নপত্র জমা দেবেন ওই আসনের নির্বাচন সমন্বয়ক ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির আহ্বায়ক রফিকুল আলম মজনু। খালেদা জিয়া নির্বাচন করতে না পারলে তিনিই বিএনপির প্রার্থী হতে পারেন।
এ ছাড়া বগুড়া-৭ আসনে উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মোরশেদ আলম এবং দিনাজপুর-৩ আসনে সাবেক পৌর মেয়র সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম বিকল্প প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।
এদিকে নির্বাচন সামনে রেখে মাঠপর্যায়ের জরিপ, অভ্যন্তরীণ অসন্তোষ ও রাজনৈতিক সমীকরণ বিবেচনায় নিয়ে এ পর্যন্ত অন্তত ১৫টি আসনে প্রার্থী পরিবর্তন করেছে বিএনপি। পাশাপাশি যুগপৎ আন্দোলনের শরিক ও মিত্রদের জন্য ১৫টি আসন ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। দলটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শীঘ্রই পূর্ণাঙ্গ প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে।