শনিবার, ২৯ নভেম্বর ২০২৫, ১১:৩২ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Randeep Hooda And Lin Laishram Are Expecting Their First Child; Widow Of Karachi Officer Slams Dhurandhar Trailer | Bollywood News খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দোয়ার আহ্বান হেফাজতের Bigg Boss 19 Shock: Reports Claim Shehbaz Badesha Eliminated In Double Eviction, Fans Outraged | Television News Two stands to be named after World Cup winners Harmanpreet Kaur and Yuvraj Singh at PCA Stadium | Cricket News দেশে নতুন সম্ভাবনাময় ইন্ডাস্ট্রিয়াল উদ্ভিদ রোজেল আন্তর্জাতিক ফিলিস্তিন সংহতি দিবসে ইবিতে সাইকেল র‍্যালি Cheteshwar Pujara’s brother-in-law Jeet Pabari found dead at Rajkot residence: What we know so far | Cricket News Deepika Padukone’s Sister Anisha Engaged? Wedding With Rohan Acharya May Connect Her To Sunny Deol | Bollywood News PSL over IPL! Faf du Plessis pulls out of Indian Premier League to play in Pakistan | Cricket News শার্শায় বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সড়ক অবরোধ
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দোয়ার আহ্বান হেফাজতের

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শনিবার, ২৯ নভেম্বর, ২০২৫
  • ৩ সময় দেখুন
খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দোয়ার আহ্বান হেফাজতের


চট্টগ্রাম ব্যুরো: গুরুতর অসুস্থ বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দেশবাসীর প্রতি দোয়ার আহ্বান জানিয়েছেন হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের আমীর মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী ও মহাসচিব সাজিদুর রহমান।

শনিবার (২৯ নভেম্বর) রাতে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে তারা এই আহ্বান জানান।

হেফাজতের আমির ও মহাসচিব বলেন, ‘হাসপাতালে গুরুতর অসুস্থ সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আশু সুস্থতা কামনায় আমরা দেশবাসীকে দোয়া করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আমরাও দোয়া করছি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁকে দ্রুত সুস্থ করে জাতির এই দুর্দিনে আবারও দেশের হাল ধরার তাওফিক দান করুন। আমিন।’

বেগম খালেদা জিয়ার শাহবাগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার তথ্য উল্লেখ করে তারা বলেন, ‘২০১৩ সালে শাহবাগের ইসলামবিদ্বেষী নাস্তিকদের বিরুদ্ধে সরাসরি অবস্থান নিয়ে ইসলাম, দেশ ও জাতির স্বার্থের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন খালেদা জিয়া। ভারতপন্থী সেকুলার প্রগতিশীলদের উপেক্ষা করে হেফাজতের আন্দোলনে সমর্থন দিয়েছিলেন। হেফাজতের পাশে থাকতে তার দলের নেতাকর্মীদেরও নির্দেশ দিয়েছিলেন।’

‘তিনি একজন দেশপ্রেমিক ও সাহসী ঈমানদার নারী। তার কাছ থেকে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের শিক্ষা নেওয়া সময়ের অপরিহার্য দাবি।’

হেফাজত নেতারা বলেন, ‘বেগম খালেদা জিয়া শুধু সাবেক প্রধানমন্ত্রীই নন, শহিদ রাষ্ট্রনায়ক জিয়াউর রহমানের সহধর্মিনী। শহীদ জিয়া আলেম-ওলামাকে ভালোবাসতেন। স্বামীর আদর্শ ও পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভারতীয় আধিপত্যবাদ ও আওয়ামী ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে খালেদা জিয়া আপসহীনভাবে লড়াই করে গেছেন। মিথ্যা মামলায় জেল খেটেছেন। নানা প্রোপাগান্ডার শিকার হয়েছেন। ফ্যাসিবাদ ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে তার সুদীর্ঘ ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সংগ্রাম দেশপ্রেমিক জনগণের জন্য অনুপ্রেরণা।’





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Randeep Hooda And Lin Laishram Are Expecting Their First Child; Widow Of Karachi Officer Slams Dhurandhar Trailer | Bollywood News

Randeep Hooda And Lin Laishram Are Expecting Their First Child; Widow Of Karachi Officer Slams Dhurandhar Trailer | Bollywood News

Bigg Boss 19 Shock: Reports Claim Shehbaz Badesha Eliminated In Double Eviction, Fans Outraged | Television News

Bigg Boss 19 Shock: Reports Claim Shehbaz Badesha Eliminated In Double Eviction, Fans Outraged | Television News

Deepika Padukone’s Sister Anisha Engaged? Wedding With Rohan Acharya May Connect Her To Sunny Deol | Bollywood News

Deepika Padukone’s Sister Anisha Engaged? Wedding With Rohan Acharya May Connect Her To Sunny Deol | Bollywood News

শার্শায় বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সড়ক অবরোধ

শার্শায় বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সড়ক অবরোধ

Anupam Kher Reveals Naseeruddin Shah Apologised For 2020 Feud: ‘He Said Sorry Yaar’ | Bollywood News

Anupam Kher Reveals Naseeruddin Shah Apologised For 2020 Feud: ‘He Said Sorry Yaar’ | Bollywood News

IFFI 2025: Vietnamese Director Ash Mayfair’s Skin Of Youth Takes Home Top Honour | Bollywood News

IFFI 2025: Vietnamese Director Ash Mayfair’s Skin Of Youth Takes Home Top Honour | Bollywood News

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা
নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
নিখোঁজের ১১ বছর পর দেশে ফিরল ৪ সন্তানের জননী শান্তনা
নিখোঁজের ১১ বছর পর দেশে ফিরল ৪ সন্তানের জননী শান্তনা
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
কালিয়াকৈরে মিথ্যা-ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার প্রতিবাদে সাবেক মেয়রের সংবাদ সম্মেলন
কালিয়াকৈরে মিথ্যা-ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার প্রতিবাদে সাবেক মেয়রের সংবাদ সম্মেলন
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST