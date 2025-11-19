গাংনীতে প্রধান শিক্ষককে টার্গেট করে হানি ট্র্যাপ—পরিকল্পনার নেপথ্যে তিনজন!

গাংনীতে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ঘটে যাওয়া চাঞ্চল্যকর হানি ট্র্যাপ ঘটনার তদন্তে বেরিয়ে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক রাজুকে ফাঁসাতে একটি সংগঠিত চক্র বহুদিন ধরে ছায়া থেকে পরিকল্পনা করে আসছিল। এই পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ছাত্রী স্বপ্না, শিক্ষক জামসেদ, এবং রহস্যময় ব্যক্তি তারেক।
তদন্ত সূত্র বলছে—চক্রের মূল উদ্দেশ্য ছিল খুব স্পষ্ট। রাজুকে চাকরিচ্যুত করতে পারলেই প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পদটি দখল করবেন শিক্ষক জামসেদ। এ কারণে তিনি নীরবে সমস্ত ঘটনা জেনেও মুখ বন্ধ রেখেছিলেন। এবং তিনি নিজেই পরিকল্পনার অন্যতম সক্রিয় সদস্যে পরিণত হন। আর এতে সহযোগিতা করছে জামসেদের ভাই ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মকলেচুর রহমান।
চক্রটি প্রথমে ছাত্রী স্বপ্নার মাধ্যমে রাজুর কাছে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করে। প্রলোভন, নরম আচরণ, বিশেষ মনোযোগ সবই ছিল সাজানো চিত্রনাট্য। স্বপ্নাকে পুরো পরিকল্পনায় পরিচালনা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে জামসেদ এবং তারেক।
চাঞ্চল্যের বিষয় হলো—প্রথমে স্বপ্না ফাঁদে ফেলে প্রেমের অভিনয় করলেও একসময় বাস্তবেই প্রেমে পড়ে যায়। এর ফলে চক্রের পরিকল্পনায় জটিলতা দেখা দেয়। একপর্যায়ে জামসেদ ও তারেক চাপ দিতে থাকলে স্বপ্না শেষ পর্যন্ত নিজের কাছে থাকা অশ্লীল কিছু ভিডিও অনলাইনে ছড়িয়ে দেয় চক্রটি, যা মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে পড়ে।
ঘটনার পর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিতে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়েছে শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে। গাংনীর এ ঘটনার তদন্ত শেষ হলে আরও ভয়াবহ তথ্য সামনে আসতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।