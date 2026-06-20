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চট্টগ্রামে ককটেলসহ নিষিদ্ধ যুবলীগ সভাপতি গ্রেফতার

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  • আপডেট সময়: শনিবার, ২০ জুন, ২০২৬
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চট্টগ্রামে ককটেলসহ নিষিদ্ধ যুবলীগ সভাপতি গ্রেফতার


চট্টগ্রাম: চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে পুলিশের বিশেষ অভিযানে ফরহাদাবাদ ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি নাজিম উদ্দীন ফরিদকে (৪৯) গ্রেফতার করেছে মডেল থানা পুলিশ। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে ১০টি ককটেল ও ছয়টি আতশবাজি উদ্ধার করা হয়েছে।

শুক্রবার (১৯ জুন) দিবাগত রাতে ফরহাদাবাদ ইউনিয়নের উদালিয়া গ্রামের দিদার মার্কেটের সামনে থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতার নাজিম উদ্দীন ফরিদ উপজেলার ফরহাদাবাদ ইউনিয়নের উদালিয়া গ্রামের মৃত মৌলানা বাদশা আলমের পুত্র।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদে মডেল থানার উপ-পরিদর্শক রুপণ নাথ ও রায়হানের নেতৃত্বে পুলিশের বিশেষ অভিযানে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে রুজু হওয়া মামলার এজহার নামীয় পলাতক আসামি ফরিদকে গ্রেফতার করার পর তার সহযোগিরা তাকে ছিনিয়ে নিতে পুলিশের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়।

এ সময় নিজেদের আত্মরক্ষার্থে পুলিশ ৫ রাউন্ড ফাঁকা গুলি চালালে তারা পালিয়ে যায়। হামলায় অভিযানে অংশ নেওয়া তিন পুলিশ সদস্য আহত হন। পরে অতিরিক্ত পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে আহত পুলিশ সদস্যদের উদ্ধারসহ গ্রেফতার যুবলীগ নেতাকে থানা হেফাজতে নিয়ে আসে। অভিযানে ১০টি ককটেল ও ৬টি আতশবাজিও উদ্ধার করা হয়।

এদিকে পুলিশের ওপর হামলা করে আসামি ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টার ঘটনায় ও বিস্ফোরক আইনে পুলিশ বাদী হয়ে ১৬ জনের নাম উল্লেখ ও ২০ জনকে অজ্ঞাত আসামি করে মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের করে।

হাটহাজারী মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জাহিদুর রহমান বলেন, ‘গ্রেফতার আসামিকে শনিবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। অন্যান্য আসামিদেরও ধরতে পুলিশি অভিযান অব্যাহত আছে।’





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