চুয়াডাঙ্গায় মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করলেন তিন প্রার্থী

চুয়াডাঙ্গা: ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গার সংসদীয় দুটি আসনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন তিন প্রার্থী। শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) দুপুরে রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে প্রার্থীদের হাতে মনোনয়নপত্র তুলে দেন অতিরিক্ত জেলা নির্বাচন অফিসার মশিউর রহমান।
এসময় চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী জহুরুল ইসলাম ও চুয়াডাঙ্গা- ১ ও ২ আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশে প্রার্থী হাসানুজ্জামান সজিব এবং আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি)-এর জেলা কমিটির আহবায়ক আলমগীর হোসেন মনোনয়পত্র সংগ্রহ করেন।
এসময় ইসলামী আন্দোলনের যুগ্ম সম্পাদক আলিমুজ্জামান, ইসলামী শ্রমিক আন্দোলনের সভাপতি নাজিম উদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, ইসলামী আন্দোলনের সদস্য মুফতি আব্দুস সালাম, সারোয়ার হোসেন, শ্রমিক আন্দোলনের সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মেহেদী হাসান, সদস্য রাশিদুল ইসলাম, মুফতি আব্দুর রাজ্জাকসহ ইসলামী আন্দোলনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
এছাড়াও এবি পার্টির যুগ্ম-আহবায়ক রফিউল কাদির, সদস্য সচিব আলী রুশদী মজনু, সাংগঠনিক সম্পাদক শামীম আক্তার, কৃষি বিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ আলী ক্লে, যুব সমন্বয়ক সোহেল, সদর থানার সমন্বয়ক লাল্টু মল্লিক, সদর থানা যুব সমন্বয়ক মামুনুর রশিদ, দামুড়হুদা থানার আহবায়ক আরশেদ আলী ও যুব সমন্বয়ক (২) ইনছান আলী উপস্থিত ছিলেন।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে।