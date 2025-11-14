শনিবার, ১৫ নভেম্বর ২০২৫, ১২:০৫ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
সন্তানকে হত্যার কারণে মামলা করলেন বাবা সফিপুর আইডিয়াল পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে শুরু হয়েছে ‘আইডিয়াল বইমেলা–২০২৫’ Karisma Kapoor’s Daughter Says Fees Unpaid For 2 Months, Delhi HC Says ‘Don’t Want Melodrama’ | Movies News কালিয়াকৈরে ইতিহাস পরিবহনের পার্কিং স্থানে অগ্নিসংযোগ করেছে দুর্বৃত্তরা জলবায়ু অর্থায়ন ও ন্যায্য রূপান্তরের জামালপুরে তরুণদের ক্লাইমেট স্ট্রাইক হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জননীতি মাস্টার্স প্রোগ্রামে চৌধুরী ইরাদ আহমেদ সিদ্দিকীর ভর্তি আন্তরিকতার সাথে দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকবো ইনশাল্লাহ: গাজী মনির নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা প্রবাসী পরিবারের জমি দখলের অভিযোগ আদালতের নির্দেশ অমান্য করে সাইনবোর্ড স্থাপন ‘He is a superstar’: Afghanistan’s Allah Ghazanfar praises Rohit Sharma, lauds another Team India player | Cricket News
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

জলবায়ু অর্থায়ন ও ন্যায্য রূপান্তরের জামালপুরে তরুণদের ক্লাইমেট স্ট্রাইক

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শুক্রবার, ১৪ নভেম্বর, ২০২৫
  • ১৯ সময় দেখুন
জলবায়ু অর্থায়ন ও ন্যায্য রূপান্তরের জামালপুরে তরুণদের ক্লাইমেট স্ট্রাইক

জামালপুর প্রতিনিধি:

জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় ন্যায়সঙ্গত ও সমতাপূর্ণ রূপান্তরের দাবিতে জামালপুরের মেলান্দহে অনুষ্ঠিত হলো গ্লোবাল ক্লাইমেট স্ট্রাইক।

শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) দুপুরে মেলান্দহ গোলচত্বর এলাকায় অদম্য ’১৯ ইয়ুথ ফাউন্ডেশন আয়োজিত এবং একশন এইড বাংলাদেশ ও গ্লোবাল প্লাটফর্ম বাংলাদেশের সহযোগিতায় এ কর্মসূচি পালন করা হয়। এতে পঞ্চাশেরও বেশি তরুণ ও শিশু জলবায়ু কর্মী অংশগ্রহণ করেন।

জাতিসংঘের চলমান জলবায়ু সম্মেলন (কপ-৩০) ব্রাজিলের বেলেম শহরে অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে একই সময়ে বাংলাদেশের তরুণরা বৈশ্বিক জলবায়ু ন্যায়বিচারের দাবিতে এ আন্দোলন সমাবেশে যোগ দেন।
এসময় তারা ফেস্টুন, ব্যানার ও প্ল্যাকার্ড নিয়ে জীবাশ্ম জ্বালানিতে অর্থায়ন বন্ধ এবং নবায়নযোগ্য শক্তিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই, ন্যায্য ও সবুজ ভবিষ্যৎ গড়ার দাবি জানান।

তরুণ কর্মীরা বলেন, কপ-৩০ অবশ্যই একটি সিদ্ধান্তমূলক সম্মেলন হতে হবে, যেখানে গ্লোবাল সাউথের জনগণের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা হবে। ফাঁকা প্রতিশ্রুতির পরিবর্তে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ, বৃহত্তর জবাবদিহিতা এবং ন্যায্য রূপান্তরের পথরেখা বাস্তবায়নের আহ্বান জানানো হয়।

অদম্য ’১৯ ইয়ুথ ফাউন্ডেশনের সহকারী পরিচালক ও তরুণ জলবায়ু অধিকারকর্মী ইমরান আহম্মেদ বলেন, ন্যায্য রূপান্তর শুধু একটি নীতি নয়, এটি তরুণদের নেতৃত্বে টেকসই ভবিষ্যৎ গড়ার সুযোগ। গ্রাসরুট পর্যায়ে কাজ করতে গিয়ে আমরা দেখেছি, পরিবেশবান্ধব কর্মসংস্থান ও দক্ষতা উন্নয়নে তরুণদের অন্তর্ভুক্ত না করলে সবুজ অর্থনীতি শক্তিশালী হবে না। প্রযুক্তি স্থানান্তর, স্কিল ডেভেলপমেন্ট এবং জলবায়ু অর্থায়নে তরুণদের ন্যায্য প্রবেশাধিকার এখন সময়ের দাবি।

সংহতি প্রকাশ করে অদম্য ’১৯ জামালপুর টিমের লিড মো. রাসেল হোসাইন বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় এখনই ন্যায্য রূপান্তরের সময়। বিশ্বের ধনী দেশগুলোর প্রতি আমাদের আহ্বান, তারা যেন অবিলম্বে প্রতিশ্রুত ন্যায়বিচার বাস্তবায়ন করে।

এ সময় অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন হ্যাশট্যাগ প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের দাবিকে শক্তিশালীভাবে উপস্থাপন করেন।
এবং বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর একটি হওয়ায় দেশব্যাপী জলবায়ু ন্যায়বিচারের দাবিতে তরুণদের এমন উদ্যোগ অত্যন্ত জরুরি বলে জানান আয়োজকরা।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
সন্তানকে হত্যার কারণে মামলা করলেন বাবা

সন্তানকে হত্যার কারণে মামলা করলেন বাবা

সফিপুর আইডিয়াল পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে শুরু হয়েছে ‘আইডিয়াল বইমেলা–২০২৫’

সফিপুর আইডিয়াল পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে শুরু হয়েছে ‘আইডিয়াল বইমেলা–২০২৫’

Karisma Kapoor’s Daughter Says Fees Unpaid For 2 Months, Delhi HC Says ‘Don’t Want Melodrama’ | Movies News

Karisma Kapoor’s Daughter Says Fees Unpaid For 2 Months, Delhi HC Says ‘Don’t Want Melodrama’ | Movies News

কালিয়াকৈরে ইতিহাস পরিবহনের পার্কিং স্থানে অগ্নিসংযোগ করেছে দুর্বৃত্তরা

কালিয়াকৈরে ইতিহাস পরিবহনের পার্কিং স্থানে অগ্নিসংযোগ করেছে দুর্বৃত্তরা

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জননীতি মাস্টার্স প্রোগ্রামে চৌধুরী ইরাদ আহমেদ সিদ্দিকীর ভর্তি

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জননীতি মাস্টার্স প্রোগ্রামে চৌধুরী ইরাদ আহমেদ সিদ্দিকীর ভর্তি

নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা

নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা

সন্তানকে হত্যার কারণে মামলা করলেন বাবা
সন্তানকে হত্যার কারণে মামলা করলেন বাবা
সফিপুর আইডিয়াল পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে শুরু হয়েছে ‘আইডিয়াল বইমেলা–২০২৫’
সফিপুর আইডিয়াল পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে শুরু হয়েছে ‘আইডিয়াল বইমেলা–২০২৫’
Karisma Kapoor’s Daughter Says Fees Unpaid For 2 Months, Delhi HC Says ‘Don’t Want Melodrama’ | Movies News
Karisma Kapoor’s Daughter Says Fees Unpaid For 2 Months, Delhi HC Says ‘Don’t Want Melodrama’ | Movies News
কালিয়াকৈরে ইতিহাস পরিবহনের পার্কিং স্থানে অগ্নিসংযোগ করেছে দুর্বৃত্তরা
কালিয়াকৈরে ইতিহাস পরিবহনের পার্কিং স্থানে অগ্নিসংযোগ করেছে দুর্বৃত্তরা
জলবায়ু অর্থায়ন ও ন্যায্য রূপান্তরের জামালপুরে তরুণদের ক্লাইমেট স্ট্রাইক
জলবায়ু অর্থায়ন ও ন্যায্য রূপান্তরের জামালপুরে তরুণদের ক্লাইমেট স্ট্রাইক
হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জননীতি মাস্টার্স প্রোগ্রামে চৌধুরী ইরাদ আহমেদ সিদ্দিকীর ভর্তি
হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জননীতি মাস্টার্স প্রোগ্রামে চৌধুরী ইরাদ আহমেদ সিদ্দিকীর ভর্তি
আন্তরিকতার সাথে দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকবো ইনশাল্লাহ: গাজী মনির
আন্তরিকতার সাথে দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকবো ইনশাল্লাহ: গাজী মনির
নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা
নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা
প্রবাসী পরিবারের জমি দখলের অভিযোগ আদালতের নির্দেশ অমান্য করে সাইনবোর্ড স্থাপন
প্রবাসী পরিবারের জমি দখলের অভিযোগ আদালতের নির্দেশ অমান্য করে সাইনবোর্ড স্থাপন
‘He is a superstar’: Afghanistan’s Allah Ghazanfar praises Rohit Sharma, lauds another Team India player | Cricket News
‘He is a superstar’: Afghanistan’s Allah Ghazanfar praises Rohit Sharma, lauds another Team India player | Cricket News
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST