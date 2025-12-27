জাইমা রহমানের ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন

ঢাকা: জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) নিবন্ধনের কাজ সম্পন্ন করেছেন তারেক রহমানের মেয়ে জাইমা রহমান।
শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) দুপুর ১২টায় রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে আসেন তারেক রহমানের স্ত্রী জোবাইদা রহমান ও মেয়ে জাইমা।
এরপর জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধনের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করেন এবং তারেক রহমান নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে আসার আগেই ১২টা ৪৫ মিনিটে তারা এলাকা ত্যাগ করেন।
এর আগে, সকালে এনআইডি মহাপরিচালক এএসএম হুমায়ুর কবীর সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন, তারা অনলাইনে ফরম পূরণ করেছেন। এখন আমাদের কাছে এসে কেবল আঙ্গুলের ছাপ ও চোখের আইরিশ দিয়ে নিবন্ধন সম্পন্ন করবেন।
এনআইডি ডিজি আরও বলেন, এরপর সফটওয়্যার স্বযংক্রিয়ভাবে তার তথ্য সার্ভারে সার্চ করে দেখবে যে সেটা কারো সঙ্গে ম্যাচ করে কিনা। ম্যাচ না করলে ৫ থেকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এনআইডি নম্বর জেনারেট হবে। এটা আমাদের কারো হাতে নেই। এক্ষেত্রে আমাদের কাছ থেকেও এনআইডি বা স্মার্টকার্ড নিতে পারবেন। আবার তার মোবাইলে মেসেজ যাবে, সেখান থেকেও ডাউনলোড করে নিতে পারবেন।