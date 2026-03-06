ঢাকায় ঠাকুরগাঁও বালীয়াডাঙ্গী উপজেলা সমিতির ইফতার মাহফিল

এম এ সালাম রুবেল স্টাফ রিপোর্টার:
ঢাকাস্থ ঠাকুরগাঁওয়ের বালীয়াডাঙ্গী উপজেলা সমিতির উদ্যোগে দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শুক্রবার রাজধানীর মোহাম্মদপুরের একটি রেস্টুরেন্টে এ ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ইফতার মাহফিলটি সভাপতিত্ব করেন মোহাম্মদ মাজেদুল হক। মাহফিলে ঢাকাস্থ বালীয়াডাঙ্গীর অনেক সরকারি, বেসরকারি ও সাধারণ কর্মজীবী মানুষরা এক হন।
এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড্যাবের সাবেক মহাসচিব ঠাকুরগাঁও ২ আসনের সংসদ সদস্য আব্দুস সালাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এলজিআরডি মন্ত্রীর একান্ত সচিব ইউনুছ আলী।