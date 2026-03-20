শুক্রবার, ২০ মার্চ ২০২৬, ০৪:৩০ অপরাহ্ন
ঢাকা বোর্ডের ১৪টি পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল

  • আপডেট সময়: শুক্রবার, ২০ মার্চ, ২০২৬
ঢাকা: আগামী ২০২৬ সালের উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষার কেন্দ্র তালিকায় বড় ধরনের রদবদল এনেছে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড।

বোর্ডের সাম্প্রতিক এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ঢাকা মহানগরীসহ আটটি জেলার মোট ১৪টি পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করা হয়েছে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক এস এম কামাল উদ্দিন হায়দার সই করা এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়।

জেলাভিত্তিক বাতিল হওয়া কেন্দ্রের তালিকা:

বোর্ড সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ঢাকা মহানগরী ছাড়াও নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, টাঙ্গাইল এবং ফরিদপুর অঞ্চলের কেন্দ্রগুলো এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত। নিচে বাতিল হওয়া প্রধান কেন্দ্রগুলোর নাম দেওয়া হলো-

ঢাকা মহানগরী: কদমতলা পূর্ব বাসাবো স্কুল অ্যান্ড কলেজ (ঢাকা-৪১), সরকারি বাংলা কলেজ (ঢাকা-২২), কামারপাড়া স্কুল অ্যান্ড কলেজ (ঢাকা-৫), ন্যাশনাল ব্যাংক পাবলিক কলেজ (ঢাকা-৬০) এবং রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ।

নারায়ণগঞ্জ: ভূলতা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আদর্শ গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং নারায়ণগঞ্জ হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ। নরসিংদীর নারায়ণপুর রাবেয়া কলেজ। টাঙ্গাইলের শহীদ শাহেদ হাজারী কলেজ।

এছাড়া ফরিদপুর, মাদারীপুর, রাজবাড়ী ও কিশোরগঞ্জ জেলার আরও কয়েকটি কলেজের কেন্দ্র বাতিলের তালিকায় রয়েছে।

সাধারণত অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা, পরীক্ষার্থী সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি কিংবা সুষ্ঠু পরীক্ষা আয়োজনে কোনো ধরনের বিঘ্ন ঘটার সম্ভাবনা থাকলে শিক্ষা বোর্ড কেন্দ্র বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয়। তবে বাতিল হওয়া এই কেন্দ্রগুলোর পরীক্ষার্থীরা বিকল্প কোন কেন্দ্রে পরীক্ষা দেবেন, তা বোর্ড থেকে পরবর্তীতে জানিয়ে দেওয়া হবে।

সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে এই বিষয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নতুন কেন্দ্র সম্পর্কে খোঁজ রাখার পরামর্শ দিয়েছে বোর্ড কর্তৃপক্ষ।





