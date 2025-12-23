তারেক রহমানের সংবর্ধনায় ৫০ লাখ মানুষের সমাগম হবে: রিজভী

ঢাকা: ঢাকায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অন্তত ৫০ লাখ মানুষের সমাগম হবে বলে আশাবাদ প্রকাশ করেছেন দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের অভ্যর্থনা কমিটির সদস্য সচিব রুহুল কবির রিজভী।
মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) দুপুরে রাজধানীর ৩০০ ফিট এলাকায় নির্মিত সংবর্ধনা মঞ্চ পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।
রিজভী বলেন, ‘আগামী ২৫ ডিসেম্বর তারেক রহমান দেশে আসবেন। আজ থেকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে নেতাকর্মীরা ঢাকায় আসা শুরু করেছেন। ২৫ ডিসেম্বর এই স্থান মানুষের মহামিলন ও মহামেলায় পরিণত হবে—এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত।’
তিনি বলেন, ‘সংবর্ধনা গ্রহণের পর তারেক রহমান তার মা বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী খালেদা জিয়াকে দেখতে যাবেন। দীর্ঘদিন ধরে যিনি নিপীড়ন ও নির্যাতন সহ্য করেছেন এবং বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন, তাকে দেখে তারেক রহমান বাসায় যাবেন।’
নিরাপত্তা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রথম দায়িত্ব সরকারের। পাশাপাশি দলীয়ভাবেও প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’
এদিকে বিএনপির দ্বিতীয় শীর্ষ নেতা তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তনকে ঘিরে দলটির সর্বস্তরে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার অবসান ঘনিয়ে আসায় তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত নেতাকর্মীদের মধ্যে নতুন প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।
সকাল থেকেই দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে বিএনপির নেতাকর্মীরা স্লোগান ও প্ল্যাকার্ড হাতে সংবর্ধনা মঞ্চ এলাকা পরিদর্শনে আসছেন। তারা জানান, নেতাকে বরণ করে নিতে সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে।
মঞ্চ এলাকায় সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশের পাশাপাশি সেনাবাহিনীকেও টহল দিতে দেখা গেছে। দফায় দফায় গাড়িতে করে সেনাবাহিনীর বিভিন্ন টিম সংবর্ধনা মঞ্চ ও আশপাশের এলাকা পরিদর্শন করছে।