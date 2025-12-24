বুধবার, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫, ০২:৫৭ অপরাহ্ন
কালিয়াকৈরে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের মাঝে চাল বিতরণ করা হয় কোটা ও বৈষম্যের মাধ্যমে বাঙালিদের পরিকল্পিতভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে : হাবীব আজম ডেলিভারিম্যানের ওপর হামলার প্রতিবাদে নাগরপুরে মানববন্ধন সোহেল খানের পরিচালনায় 'কথা দিয়া যাও' Year Ender 2025: Netflix's Most Talked-About Releases Ashes Storm: Ben Stokes backs England players as drinking claims cast shadow over Melbourne Test | Cricket News Kartik Aaryan Gets Trolled As Saat Samundar Paar 2.0 Gets A Thumbs Down From Netizens; Why It Failed তারেক রহমান দেশে ফিরে আগে মায়ের সঙ্গে দেখা করবেন: সালাহউদ্দিন Ashes: England's woes worsen as Jofra Archer ruled out of the series | Cricket News
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

তারেক রহমান দেশে ফিরে আগে মায়ের সঙ্গে দেখা করবেন: সালাহউদ্দিন

  • আপডেট সময়: বুধবার, ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৫
ঢাকা: বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দেশে ফিরে আগে তার মা বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করতে এভারকেয়ার হাসপাতালে যাবেন বলে জানিয়েছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ।

বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) দুপুরে বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশান রাজনৈতিক কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলন এসব কথা বলেন তিনি।

এ সময় সালাউদ্দিন আহমদ বলেন, ২৫ ডিসেম্বর তারেক রহমানের দেশ প্রত্যাবর্তনকালে বেশ কিছু আয়োজন গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি এমন কোনো কর্মসূচি পছন্দ করেন না, যা জনগনের দুর্ভোগ হতে পারে।

তিনি জানান, বাংলাদেশ বিমানের একটি নিয়মিত ফ্লাইটে বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) বেলা ১১টা ৫০ মিনিটে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করবেন তারেক রহমান। বিমানবন্দরে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্যরা তাকে অভ্যর্থনা জানাবেন। এরপর তিনি সরাসরি রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে গিয়ে বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে দেখতে যাবেন।

 বিএনপির এই স্থায়ী কমিটির সদস্য বলেন, প্রত্যাবর্তনের পরদিন শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) বাদ জুমা শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মাজার জিয়ারত করবেন তারেক রহমান। একই দিন তিনি সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন।

শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) তারেক রহমান নির্বাচন কমিশনে গিয়ে জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন। এরপর তিনি শহিদ ওসমান হাদির কবর জিয়ারত করবেন। একই দিন জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আহতদের খোঁজ-খবর নিতে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (পঙ্গু হাসপাতাল) পরিদর্শনে যাবেন বলেও জানান সালাহউদ্দিন আহমদ।

তিনি বলেন, এই কর্মসূচিগুলো তারেক রহমানের ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক দায়িত্বের অংশ হিসেবে সম্পন্ন করা হবে।





