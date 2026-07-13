দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় ঢাবির সোমবারের সব পরীক্ষা স্থগিত

ঢাবি: দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) সোমবার (১৩ জুলাই) পূর্বনির্ধারিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ সকল পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে।
রোববার (১২ জুলাই) বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে আদিষ্ট হয়ে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, স্থগিত হওয়া অভ্যন্তরীণ পরীক্ষাসমূহের নতুন সময়সূচি পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা ইনস্টিটিউটের প্রস্তাব মোতাবেক যথাসময়ে জানিয়ে দেওয়া হবে।
তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা স্থগিত হলেও, এর অধিভুক্ত ও উপাদানকল্প কলেজ এবং ইনস্টিটিউটসমূহের চলমান পরীক্ষাসমূহ পূর্বনির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী যথারীতি অনুষ্ঠিত হবে।
সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী ও পরীক্ষার সাথে যুক্ত সকলকে এই নির্দেশনা মেনে চলার অনুরোধ জানানো হয়েছে।