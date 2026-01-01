দেশমাতার রুহের মাগফেরাত কামনায় কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত।

বৃহস্পতিবার, ০১ জানুয়ারী ২০২৬, ০৭:৩৮ অপরাহ্ন
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ১ জানুয়ারী, ২০২৬
  • ১৫ সময় দেখুন
শাকিল হোসেন,কালিয়াকৈর প্রতিনিধিঃ

বৃহস্পতিবার বিকালে গাজীপুর জেলা কালিয়াকৈর উপজেলা বোয়ালী নলুয়া বাজার মসজিদ মাঠে বোয়ালী ইউনিয়ন বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের উদ্যোগে বাংলাদেশ জাতীয়বাদী দল বিএনপি চেয়ারপারসন সাবেক তিনবারের প্রধানমন্ত্রী আপসহিন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে মাগফেরাত কামনায় কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।উপস্হিত ছিলেন,কালিয়াকৈর উপজেলা জাসাস এর আহবায়ক মো: মজিবর রহমান,বোয়ালী ইউনিয়ন মৎস্যজীবী দলের সিনিয়র সহ সভাপতি মোঃ মজিদ মন্ডল,বোয়ালী ইউনিয়ন বিএনপি’র সাবেক মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক মোঃ নজরুল ইসলাম,বোয়ালী ইউনিয়ন যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক, মোঃশরিফ মাহমুদ,বিএনপি নেতা,শহিদুল ইসলাম সুমন, কালিয়াকৈর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ন আহবায়ক,আশরাফুল মন্ডল,যুব নেতা রানা হামিদ সহ বিএনপি অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

