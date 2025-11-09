সোমবার, ১০ নভেম্বর ২০২৫, ১২:৫১ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
দৌলতপুরে বিভিন্ন বাহিনীর সন্ত্রাসীদের ধরতে পদ্মার চরে, অপারেশন ফার্স্ট লাইট দেশে চলমান সব সংকট তৈরি করা নাটক, মানুষ ভোট দিতে চায়: মির্জা ফখরুল La Liga: Real Madrid settle for goalless draw, yet maintain their top position | Football News Why Sanju Samson to DC stopped at the last minute and reached CSK, again | Cricket News কালিয়াকৈরে মিথ্যা-ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার প্রতিবাদে সাবেক মেয়রের সংবাদ সম্মেলন বঙ্গোপসাগরে ভাসতে থাকা ১৩ জেলে উদ্ধার Sunita Ahuja Says She Doesn’t Want Govinda In Next Life; Rashmika Mandanna’s Comment On Vijay Deverakonda Goes Viral | Bollywood News সুদানের গণহত্যা বন্ধে বৈশ্বিক সংহতির আহ্বান হিউম্যানি ওয়াচের Ahaan Panday’s Latest Video Leaves Fans Gushing: ‘He’s Getting Younger Everyday’ | Bollywood News নির্বাচন বিলম্বের চেষ্টাকারীদের ভরাডুবি হবে: শামীম
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

দেশে চলমান সব সংকট তৈরি করা নাটক, মানুষ ভোট দিতে চায়: মির্জা ফখরুল

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: সোমবার, ১০ নভেম্বর, ২০২৫
  • ১৬ সময় দেখুন
দেশে চলমান সব সংকট তৈরি করা নাটক, মানুষ ভোট দিতে চায়: মির্জা ফখরুল

এম এ সালাম রুবেল, ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধিঃ

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, এ দেশেই আমাদের জন্ম, এখানেই মৃত্যু হবে এবং নিজেদের মাটি ছেড়ে কখনো পালাবো না। দাঁড়িপাল্লা আপনারা চেনেন। দাঁড়িপাল্লাও এখানে নির্বাচন করছে৷ ধানের শীষ আর দাঁড়িপাল্লার মধ্যে আপনাদেরকে বেছে নিতে হবে৷ গণভোট হতে হবে নির্বাচনের দিনে। গণভোট-সনদ কি আমরা বুঝি? জনগণ গণভোট-সনদ বোঝে না। সব সংস্কারে রাজি আছি। যা রাজি হবো না, তা সংসদে গিয়ে পাস হবে।

তিনি আরো বলেন, দেশে যত সংকট দেখছেন, সব তৈরি করা আর নাটক। জনগণ এসব বোঝে না। তারা শুধু ভোট দিতে চায়। আমার ভোট আমি দেব, যাকে খুশি তাকে দেব। এ সরকার জনগণের সরকার নয়। জনগণের কষ্ট বোঝে না। বিএনপি ক্ষমতায় গেলে কৃষকদের ন্যায্য দামে ধান বিক্রির ব্যবস্থা করা হবে। ফ্যামিলি কার্ড করা হবে। 

মানুষ ১৫ বছর ভোট দিতে পারেনি। এবার ভোট দিয়ে নির্বাচিত সরকার গঠন করবে। বিএনপি ক্ষমতায় গেলে কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য দেওয়া হবে। ব্রিজ কনভার্ট, রাস্তাঘাটসহ মসজিদ মন্দিরের উন্নয়ন করা হবে। এটা আমার শেষ নির্বাচন। তাই শেষবারের মতো আমাকে ধানের শীষ মার্কায় ভোট দেবেন।
এটা আমার শেষ নির্বাচন। নির্বাচন করার সময় শক্তি থাকবেনা। আমার শেষ নির্বাচনে ধানের শীষে ভোট দিয়ে সহযোগিতা করবেন৷

রবিবার (৯ নভেম্বর) দুপুরে ঠাকুরগাঁওয়ের জগন্নাথপুর ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে দৌলতপুর বালিকা উচ্চবিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

সভায় জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক পয়গাম আলী, অর্থবিষয়ক সম্পাদক শরিফুল ইসলাম, সদর সভাপতি আব্দুল হামিদসহ দলটির স্থানীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
দৌলতপুরে বিভিন্ন বাহিনীর সন্ত্রাসীদের ধরতে পদ্মার চরে, অপারেশন ফার্স্ট লাইট

দৌলতপুরে বিভিন্ন বাহিনীর সন্ত্রাসীদের ধরতে পদ্মার চরে, অপারেশন ফার্স্ট লাইট

কালিয়াকৈরে মিথ্যা-ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার প্রতিবাদে সাবেক মেয়রের সংবাদ সম্মেলন

কালিয়াকৈরে মিথ্যা-ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার প্রতিবাদে সাবেক মেয়রের সংবাদ সম্মেলন

বঙ্গোপসাগরে ভাসতে থাকা ১৩ জেলে উদ্ধার

বঙ্গোপসাগরে ভাসতে থাকা ১৩ জেলে উদ্ধার

Sunita Ahuja Says She Doesn’t Want Govinda In Next Life; Rashmika Mandanna’s Comment On Vijay Deverakonda Goes Viral | Bollywood News

Sunita Ahuja Says She Doesn’t Want Govinda In Next Life; Rashmika Mandanna’s Comment On Vijay Deverakonda Goes Viral | Bollywood News

Ahaan Panday’s Latest Video Leaves Fans Gushing: ‘He’s Getting Younger Everyday’ | Bollywood News

Ahaan Panday’s Latest Video Leaves Fans Gushing: ‘He’s Getting Younger Everyday’ | Bollywood News

নির্বাচন বিলম্বের চেষ্টাকারীদের ভরাডুবি হবে: শামীম

নির্বাচন বিলম্বের চেষ্টাকারীদের ভরাডুবি হবে: শামীম

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST