বুধবার, ১২ নভেম্বর ২০২৫, ০১:৩৫ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
Dharmendra Is ‘Responding To Treatment’; Ranveer Singh’s Dhurandhar Trailer Postponed After Delhi Blast | Bollywood News দৌলতপুরে ফকির শফি মন্ডলের আখড়াবাড়িতে খেলাফত দিবস উপলক্ষে সাধুসঙ্গ অনুষ্ঠিত Delhi Red Fort Blast Rajkummar Rao Reacts as NIA Probes Terror Links | Bollywood News সাবেক ভিপি রিজভীকে সম্মাননা রাকসুর Samrat Rana, Esha Singh add more silvers to India’s tally at Shooting World Championships | More sports News FIDE files formal complaint against former World Chess Champion Vladimir Kramnik after Daniel Naroditsky’s tragic death | Chess News Rolling Stones Collectibles, Including Rare Guitars And Stage Jackets, To Be Auctioned | Hollywood News Chess World Cup: R Praggnanandhaa escapes scare; Arjun Erigaisi too settles for stalemate | Chess News ঐকমত্য কমিশনের বাইরে জোর করে কিছু চাপিয়ে দিলে মানব না: আলাল লক্ষ্মীপুর পাসপোর্ট অফিসে সেবার আমূল পরিবর্তন করলেন কর্মকর্তা এ. কে. এম. আবু সাঈদ
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

দৌলতপুরে ফকির শফি মন্ডলের আখড়াবাড়িতে খেলাফত দিবস উপলক্ষে সাধুসঙ্গ অনুষ্ঠিত

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বুধবার, ১২ নভেম্বর, ২০২৫
  • ১৪ সময় দেখুন
দৌলতপুরে ফকির শফি মন্ডলের আখড়াবাড়িতে খেলাফত দিবস উপলক্ষে সাধুসঙ্গ অনুষ্ঠিত

দৌলতপুর(কুষ্টিয়া)প্রতিনিধি: ফরিদ আহমেদ

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার মথুরাপুর ইউপি’র হোসেনাবাদ ছমিলপাড়া এলাকায় বিশ্ববরেণ্য বাউল শিল্পী ফকির শফি মন্ডলের ৩য় খেলাফত দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ২৪ঘন্টার এই সাধুসঙ্গ অনুষ্ঠান।
“মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি” ফকিল লালন সাঁইয়ের এই অাধ্যাত্মিক বাণীকে প্রতিপাদ্য করে আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ভক্তি সংগীত ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ২৪ঘণ্টাব্যাপী এই সাধুসঙ্গের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। এরপর রাতে বসে বাউল সাধক লালন সাঁইয়ের গান, বাণী ও দর্শনের আসর।
সাধুসঙ্গে যোগ দিতে দেশ ও বিদেশের নানা প্রান্ত থেকে অসংখ্য বাউল, ফকির ও ভক্তজন আশ্রমে সমবেত হয়েছেন। সাধুসঙ্গকে ঘিরে সেখানে সৃষ্টি হয়েছে আধ্যাত্মিক ও ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ উৎসবমুখর পরিবেশ।
ফকির শফিল মন্ডলের খেলাফত দিবসকে ঘিরে হোসেনাবাদ হিসনা নদীর পাড়ে অবস্থিত ফকির শফি মন্ডলের, সুধাসিন্ধু ভাব আশ্রম প্রাঙ্গণ এখন বাউল সাধু ভক্ত ও দর্শনার্থীতে পূর্ণ রয়েছে। সাধুসঙ্গ উপলক্ষে সেখানে বসেছে গ্রামীণ মেলা। মেলায় স্থানীয় কৃষিপণ্য, হস্তশিল্প, গ্রামীণ খেলনা ও লোকজ পণ্যের পাশাপাশি নানা ধরনের খাবারের দোকানের পসরা সাজিয়ে বসেছে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা।
মেলা প্রাঙ্গণে কথা হয় ঢাকা থেকে আসা ফকির শন্ডিলের ভক্ত সাব্বির হোসেনের সঙ্গে। তিনি বলেন, গুরুর প্রতিটি খেলাফত দিবসে আমি এখানে আসি। মূলত এখানে গুরু শিষ্যের ভাব বিনিময়ের একটি আসর বসে। সবার সাথে দেখা হয়, ভালো লাগে।
মেলার দোকানিদের সঙ্গে কথা বলে জানাযায়, তারা দুই দিন আগেই দোকান বসিয়েছেন। প্রতি বছর এই আয়োজনকে কেন্দ্র করে প্রায় ২০ থেকে ২৫ হাজার মানুষের সমাগম হয়। মেলায় উপস্থিত ব্যবসায়ীরাও বলেন, বেচাকেনা ভালো হচ্ছে এবং উৎসবের আমেজে তারা আনন্দও উপভোগ করছে।
সাধুসঙ্গের আয়োজক কমিটির সদস্য ও ফকির শফি মন্ডলের বড় মেয়ে ফারজানা ববি লিনা এবং জামাতা মুকুল হোসেন জানান, ২৪ ঘণ্টাব্যাপী এই সাধুসঙ্গে দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তবৃন্দ এসেছেন। অনেকে রাতেই পৌঁছাবেন। সন্ধ্যায় ভক্তির মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে, বুধবার সকালে বাল্যসেবা ও দুপুরে পূর্ণসেবার মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হবে বলে তারা জানান।
এদিকে, সাধুসঙ্গ ও সুধাসিন্ধু ভাব আশ্রম’ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত গ্রামীণ মেলার নিরাপত্তা ও আইনশৃক্সখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে দৌলতপুর থানা পুলিশ।
দৌলতপুর থানার ওসি সোলাইমান শেখ বলেন, মেলার এলাকা ও আশেপাশে আমাদের পুলিশ সদস্যরা দায়িত্ব পালন করছে। এখানে দূর-দূরান্ত থেকে বহু মানুষ আসছেন, তাই যেন কোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি যেন সৃষ্টি না হয়, সেই দিক বিবেচনায় পুলিশ সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।
উল্লেখ্য, ফকির শফি মন্ডল বিশ্ববরেণ্য বাউল ও সুফি সংগীতশিল্পী। তিনি ১৯৫২ সালের ১৩ ডিসেম্বর কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ফিলিপনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আহাদ আলী মন্ডল ছিলেন মসজিদের ঈমাম। ছোটবেলা থেকেই সংগীতে আগ্রহী ছিলেন শফি মন্ডল। ১৯৭৯ সালে ভারতের সাধন মুখার্জির কাছে উচ্চাঙ্গ সংগীতে তালিম নেন এবং পরে ফকির সুলতান শাহের দীক্ষা নিয়ে লালন সাঁইয়ের পথ অনুসরণ করেন।
১৯৯৫ সালে তার প্রথম এ্যালবাম প্রকাশিত হয় এবং ১৯৯৮ সালে লালনের দেশে নামে এ্যালবামের গানে তাকে ব্যাপক পরিচিতি এনে দেয়। বর্তমানে তিনি তরুণদের বাউল সংগীত শিক্ষা দিচ্ছেন এবং দেশ বিদেশে লালন দর্শন প্রচারে নিবেদিত রয়েছেন। তারকাখ্যাতি পাওয়া সংগীত শিল্পী সালমাসহ দেশের অনেক খ্যাতিমান শিল্পী তাঁর শিষ্য। ২০২২ সালের ১১ নভেম্বর তিনি খিলাফত গ্রহণ করেন।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Dharmendra Is ‘Responding To Treatment’; Ranveer Singh’s Dhurandhar Trailer Postponed After Delhi Blast | Bollywood News

Dharmendra Is ‘Responding To Treatment’; Ranveer Singh’s Dhurandhar Trailer Postponed After Delhi Blast | Bollywood News

Delhi Red Fort Blast Rajkummar Rao Reacts as NIA Probes Terror Links | Bollywood News

Delhi Red Fort Blast Rajkummar Rao Reacts as NIA Probes Terror Links | Bollywood News

সাবেক ভিপি রিজভীকে সম্মাননা রাকসুর

সাবেক ভিপি রিজভীকে সম্মাননা রাকসুর

Rolling Stones Collectibles, Including Rare Guitars And Stage Jackets, To Be Auctioned | Hollywood News

Rolling Stones Collectibles, Including Rare Guitars And Stage Jackets, To Be Auctioned | Hollywood News

ঐকমত্য কমিশনের বাইরে জোর করে কিছু চাপিয়ে দিলে মানব না: আলাল

ঐকমত্য কমিশনের বাইরে জোর করে কিছু চাপিয়ে দিলে মানব না: আলাল

লক্ষ্মীপুর পাসপোর্ট অফিসে সেবার আমূল পরিবর্তন করলেন কর্মকর্তা এ. কে. এম. আবু সাঈদ

লক্ষ্মীপুর পাসপোর্ট অফিসে সেবার আমূল পরিবর্তন করলেন কর্মকর্তা এ. কে. এম. আবু সাঈদ

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST