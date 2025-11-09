সোমবার, ১০ নভেম্বর ২০২৫, ১২:৫০ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
দৌলতপুরে বিভিন্ন বাহিনীর সন্ত্রাসীদের ধরতে পদ্মার চরে, অপারেশন ফার্স্ট লাইট দেশে চলমান সব সংকট তৈরি করা নাটক, মানুষ ভোট দিতে চায়: মির্জা ফখরুল La Liga: Real Madrid settle for goalless draw, yet maintain their top position | Football News Why Sanju Samson to DC stopped at the last minute and reached CSK, again | Cricket News কালিয়াকৈরে মিথ্যা-ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার প্রতিবাদে সাবেক মেয়রের সংবাদ সম্মেলন বঙ্গোপসাগরে ভাসতে থাকা ১৩ জেলে উদ্ধার Sunita Ahuja Says She Doesn’t Want Govinda In Next Life; Rashmika Mandanna’s Comment On Vijay Deverakonda Goes Viral | Bollywood News সুদানের গণহত্যা বন্ধে বৈশ্বিক সংহতির আহ্বান হিউম্যানি ওয়াচের Ahaan Panday’s Latest Video Leaves Fans Gushing: ‘He’s Getting Younger Everyday’ | Bollywood News নির্বাচন বিলম্বের চেষ্টাকারীদের ভরাডুবি হবে: শামীম
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

দৌলতপুরে বিভিন্ন বাহিনীর সন্ত্রাসীদের ধরতে পদ্মার চরে, অপারেশন ফার্স্ট লাইট

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: সোমবার, ১০ নভেম্বর, ২০২৫
  • ১৬ সময় দেখুন
দৌলতপুরে বিভিন্ন বাহিনীর সন্ত্রাসীদের ধরতে পদ্মার চরে, অপারেশন ফার্স্ট লাইট

দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি ফরিদ আহমেদ
কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে পদ্মার বিস্তীর্ণ ও দূর্গম চরে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে জড়িত, কাকন বাহিনী’ ও ‘মন্ডল বাহিনী’ সহ বিভিন্ন বাহিনীর সন্ত্রাসীদের ধরতে, অপারেশন ফার্স্ট লাইট’ নামে আইনশৃক্সখলা বাহিনীর বিশেষ অভিযান পরিচালিত হয়েছে। অভিযানে ২১ জনকে আটক করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানানো হয়েছে।
০৯ নভেম্বর রোববার ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত কুষ্টিয়ার দৌলতপুর, রাজশাহীর বাঘা, পাবনার আমিনপুর ও ঈশ্বরদীর চরাঞ্চলে একযোগে এ অভিযান চালানো হয়।
অপারেশন ফার্স্ট লাইট’ নামে আইনশৃক্সখরা বাহিনীর চলা এ অভিযানে অংশ নেয় পুলিশ, র‌্যাব ও আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন)। এ সময় ৫টি বিদেশী আগ্নেয়াস্ত্র, বিপুল পরিমাণ দেশীয় অস্ত্র, বিপুল পরিমান মাদক ও সন্ত্রাসী কাজে ব্যবহৃত একটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়েছে।
কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার (এসপি) মিজানুর রহমান জানান, চরাঞ্চলে গড়ে ওঠা বিভিন্ন সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এই অভিযান শুরু করা হয়েছে। এর নাম দেওয়া হয়েছে, অপারেশন ফার্স্ট লাইট।

অভিযানে পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের সময়ে গঠিত বিশেষ টিমের প্রায় ১ হাজার ৫০০ জন সদস্য অংশ নিয়েছেন। এখন পর্যন্ত কুষ্টিয়া অঞ্চল থেকে ৮ জন এবং রাজশাহীর বাঘা ও পাবনার আমিনপুর-ঈশ্বরদী এলাকা থেকে আরও ১৩ জনকে আটক করা হয়েছে। অভিযান চলমান রয়েছে। পরে বিস্তারিত জানানো হবে।
এর আগে,গত ২৭ অক্টোবর কুষ্টিয়ার দৌলতপুর, রাজশাহীর বাঘা ও নাটোরের লালপুর সীমান্তবর্তী দৌলতপুরের মরিচা ইউনিয়নের চৌদ্দহাজার মৌজায় খড়ের মাঠ দখলকে কেন্দ্র করে মন্ডল বাহিনী, ও ‘কাকন বাহিনী’র মধ্যে বন্দুকযুদ্ধের ঘটনা ঘটে। এতে মন্ডল বাহিনীর দু’জন ও কাকন বাহিনীর একজন নিহত হন। ৩খুনের ঘটনায় দুই সন্ত্রাসী বাহিনীর সদস্যদের নামে দৌলতপুর থানায় পৃথক দুটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়।
পদ্মার চরে বিশেষ অভিযানের বিষয়ে দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সোলাইমান শেখ বলেন, ‘অপারেশন ফার্স্ট লাইট’ নামে পদ্মার চরে বিশেষ অভিযান চালানো হয়েছে।

অভিযানে দৌলতপুর উপজেলার মরিচা ইউনিয়নের কোলদিয়াড় এলাকার সাবেক ইউপি সদস্যবিল্লাল মেম্বর (৪৮) সহ ৮ জনকে আটক হয়েছে। পরে প্রেস ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে বিস্তারিত জানানো হবে।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
দেশে চলমান সব সংকট তৈরি করা নাটক, মানুষ ভোট দিতে চায়: মির্জা ফখরুল

দেশে চলমান সব সংকট তৈরি করা নাটক, মানুষ ভোট দিতে চায়: মির্জা ফখরুল

কালিয়াকৈরে মিথ্যা-ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার প্রতিবাদে সাবেক মেয়রের সংবাদ সম্মেলন

কালিয়াকৈরে মিথ্যা-ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার প্রতিবাদে সাবেক মেয়রের সংবাদ সম্মেলন

বঙ্গোপসাগরে ভাসতে থাকা ১৩ জেলে উদ্ধার

বঙ্গোপসাগরে ভাসতে থাকা ১৩ জেলে উদ্ধার

Sunita Ahuja Says She Doesn’t Want Govinda In Next Life; Rashmika Mandanna’s Comment On Vijay Deverakonda Goes Viral | Bollywood News

Sunita Ahuja Says She Doesn’t Want Govinda In Next Life; Rashmika Mandanna’s Comment On Vijay Deverakonda Goes Viral | Bollywood News

Ahaan Panday’s Latest Video Leaves Fans Gushing: ‘He’s Getting Younger Everyday’ | Bollywood News

Ahaan Panday’s Latest Video Leaves Fans Gushing: ‘He’s Getting Younger Everyday’ | Bollywood News

নির্বাচন বিলম্বের চেষ্টাকারীদের ভরাডুবি হবে: শামীম

নির্বাচন বিলম্বের চেষ্টাকারীদের ভরাডুবি হবে: শামীম

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST