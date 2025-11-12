নকলায় ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযানে তিন বেকারিকে ৭৫ হাজার টাকা জরিমানা

রিয়াদ আহাম্মেদ, শেরপুর প্রতিনিধি: শেরপুরের নকলায় বিএসটিআই-এর লাইসেন্স ব্যতীত নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বেকারি পণ্য উৎপাদন এবং সংরক্ষণের অপরাধে তিনটি বেকারিকে মোট ৭৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।
১২ নভেম্বর বুধবার উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জাহাঙ্গীর আলম পরিচালিত ওই মোবাইল কোর্টে রাতুল বেকারি, আল-মমিন বেকারি এবং আল-কাইয়ুম বেকারির সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের এ জরিমানা করা হয়।
অভিযানে বিএসটিআই-এর ফিল্ড অফিসার এবং থানা পুলিশের একটি দল ভ্রাম্যমাণ আদালতকে সহযোগিতা করে।
মোবাইল কোর্ট সূত্রে জানা গেছে, বেকারিগুলোতে প্রয়োজনীয় বিএসটিআই লাইসেন্স ছাড়াই উৎপাদন কার্যক্রম চলছিল এবং উৎপাদন পরিবেশ ছিল অস্বাস্থ্যকর। জনস্বার্থে এমন অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।