নগদ একাউন্ট নিয়ে ভংকর প্রতারণা

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শুক্রবার, ১৭ এপ্রিল, ২০২৬
মো: গোলাম কিবরিয়া
রাজশাহী জেলা প্রতিনিধি

কিছুদিন আগে সোনাদীঘির মোড়ের একটি দোকান থেকে নগদে ক্যাশ আউট করেছিলাম। তারপর সেই দোকান থেকেই আমাদের ফোন দেওয়া হয়। তারা জানায়, তাদের দোকানে জাল টাকা ধরা পড়েছে এবং ভুলবশত আমাদের নাম্বারে মামলা হয়ে গেছে।

এর কিছুক্ষণ পরই আরেকটি নাম্বার থেকে কল আসে। এবার তারা নিজেদেরকে “পুলিশ” পরিচয় দিয়ে বলে— আমাদের নামে মামলা হয়েছে দ্রুত সমাধান না করলে বড় আইনি ঝামেলায় পড়তে হবে

তারপর আবার অন্য একটি নাম্বার থেকে “কাস্টমার কেয়ার” পরিচয়ে কল আসে। তারা বলে— আমাদের নগদ একাউন্টে সমস্যা হয়েছে / বন্ধ হয়ে যাবে একাউন্ট ঠিক করতে হলে কিছু প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে

ঠিক সেই সময় আমরা নিজেরাও আমাদের নগদ একাউন্টে ঢুকতে পারছিলাম না। এই কারণে বিষয়টি আমাদের কাছে আরও সত্যি মনে হয় এবং আমরা তাদের কথায় বিশ্বাস করে ফেলি।

এরপর তারা বলে – শেষবার যে পরিমাণ টাকা ক্যাশ আউট করা হয়েছিল, তা আবার ক্যাশ ইন করতে হবে নগদ একাউন্ট “ঠিক করার” জন্য PIN নাম্বার দিতে হবে ।

ভয়, চাপ এবং পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে তারা আমার এক বড় আপুর কাছ থেকে ৮,০০০ টাকা নিয়ে নেয় এবং একই কথা বলে আমার পরিচিত আরেক জনের থেকে ও ৫০০০ টাকা নিয়ে নেয় পরে একই কৌশলে আমাকেও কল দিয়ে প্রতারণার চেষ্টা করে সেই কথা গুলোই বলে।

এটি একটি সুসংগঠিত প্রতারক চক্র, যারা বিভিন্ন পরিচয়ে কল দিয়ে বিশ্বাস তৈরি করে তারপর টাকা হাতিয়ে নেয়।
স্থান: সোনাদীঘির মোড়, রাজশাহী (দোকানের ছবি সংযুক্ত) । তাই সাবধান থাকুন, প্রতারক হতে ।

