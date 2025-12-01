নাগরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবী ও বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত

গোপাল সরকার, নাগরপুর প্রতিনিধি: ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস এবং ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস-২০২৫ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে টাঙ্গাইলের নাগরপুরে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার (০১ ডিসেম্বর) সকাল ১১টায় উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা মিলনায়তনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দিবস দু’টি পালনের জন্য প্রয়োজনীয় নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) দ্বীপ ভৌমিক। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা এস. এম. রাশেদুল হাসান, নাগরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল কুদ্দুস, মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নাদির আহমেদ, প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা অশোক কুমার, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা আব্দুল মোমিন, মৎস্য কর্মকর্তা মো. মাসুম বিল্লাহ, উপজেলা বিআরডিবি চেয়ারম্যান আহম্মদ আলী রানা, উপজেলা বিএনপির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা এম. এ. ছালাম, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. হাবিবুর রহমান হবি, উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির আলহাজ্ব মাওলানা রফিকুল ইসলাম, উপজেলা সাবেক কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা সুজায়েত হোসেনসহ সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষক, বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ ও গণমাধ্যমকর্মীরা। বক্তারা বলেন, শহীদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মত্যাগ জাতির প্রেরণার ভিত্তি। আর বিজয় দিবস বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ত্যাগকে স্মরণ করার দিন। দিবস দু’টি উদযাপন শুধুই আনুষ্ঠানিকতা নয়; বরং মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ।