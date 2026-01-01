নিরব হোসেনের পরিবারকে তারেক রহমানের সহানুভূতি

ঢাকা: সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জানাজায় অংশ নিতে এসে বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে ইন্তেকাল করেন জুলাই যোদ্ধা তাহসিন হোসেন নাহিয়ানের বাবা বাউফলের নাজিরপুর নিবাসী নিরব হোসেন।
নিরব হোসেনের মৃত্যুর খবর শুনে তার মোহাম্মদপুর হাউসিং সোসাইটির বাসায় তাৎক্ষণিক দেখতে যান বিএনপির স্বাস্থ্য বিষয়ক সহসম্পাদক ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ড্যাব) সহসভাপতি ডা. পারভেজ রেজা কাকন। তিনি প্রয়াত নিরব হোসেনের দুই ভাই মুসফিকুর ও বাহাদুরের সঙ্গে কথা বলেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সহানুভূতি পৌঁছে দেন।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ড্যাবের সহসভাপতি ডা. এ কে এম মাসুদ আক্তার জিতু, সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. জাভেদ আহমেদ, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. সৈয়দ ইমতিয়াজ সাজিদ, আইনবিষয়ক সম্পাদক ডা. এম আর হাসান, ডা. রাসেল হোসেন, জোবায়েল আলম পাভেল, রাকিব হোসেন।