বৃহস্পতিবার, ০১ জানুয়ারী ২০২৬, ০২:৩৫ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Dhurandhar’s Revised Version To Release On January 1; Here’s What We Know About The Changes | Bollywood News Tragic: Sikandar Raza’s brother passes away at 13; Zimbabwe star posts emotional message | Cricket News Kajol Welcomes New Year With Ajay Devgn And Friends, Calls Life ‘Precious And Unpredictable’ | Bollywood News R Ashwin’s bold message to CSK on Sarfaraz Khan ahead of IPL 2026 | Cricket News ৪ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন – Corporate Sangbad নিরব হোসেনের পরিবারকে তারেক রহমানের সহানুভূতি Ranbir Kapoor Was ‘Very Upset’, Asked Anurag Kashyap To ‘Ignore’ Bombay Velvet After Film’s Failure | Bollywood News Lalremsiami nominated for Arjuna Award | Hockey News David Miller masterclass lifts Paarl Royals to first SA20 win | Cricket News সাবেক মন্ত্রী মাহমুদুল হাসানের মৃত্যুতে তারেক রহমানের শোক
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

নিরব হোসেনের পরিবারকে তারেক রহমানের সহানুভূতি

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ১ জানুয়ারী, ২০২৬
  • ৩ সময় দেখুন
নিরব হোসেনের পরিবারকে তারেক রহমানের সহানুভূতি


ঢাকা: সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জানাজায় অংশ নিতে এসে বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে ইন্তেকাল করেন জুলাই যোদ্ধা তাহসিন হোসেন নাহিয়ানের বাবা বাউফলের নাজিরপুর নিবাসী নিরব হোসেন।

নিরব হোসেনের মৃত্যুর খবর শুনে তার মোহাম্মদপুর হাউসিং সোসাইটির বাসায় তাৎক্ষণিক দেখতে যান বিএনপির স্বাস্থ্য বিষয়ক সহসম্পাদক ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ড্যাব) সহসভাপতি ডা. পারভেজ রেজা কাকন। তিনি প্রয়াত নিরব হোসেনের দুই ভাই মুসফিকুর ও বাহাদুরের সঙ্গে কথা বলেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সহানুভূতি পৌঁছে দেন।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ড্যাবের সহসভাপতি ডা. এ কে এম মাসুদ আক্তার জিতু, সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. জাভেদ আহমেদ, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. সৈয়দ ইমতিয়াজ সাজিদ, আইনবিষয়ক সম্পাদক ডা. এম আর হাসান, ডা. রাসেল হোসেন, জোবায়েল আলম পাভেল, রাকিব হোসেন।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Dhurandhar’s Revised Version To Release On January 1; Here’s What We Know About The Changes | Bollywood News

Dhurandhar’s Revised Version To Release On January 1; Here’s What We Know About The Changes | Bollywood News

Kajol Welcomes New Year With Ajay Devgn And Friends, Calls Life ‘Precious And Unpredictable’ | Bollywood News

Kajol Welcomes New Year With Ajay Devgn And Friends, Calls Life ‘Precious And Unpredictable’ | Bollywood News

৪ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন – Corporate Sangbad

৪ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন – Corporate Sangbad

Ranbir Kapoor Was ‘Very Upset’, Asked Anurag Kashyap To ‘Ignore’ Bombay Velvet After Film’s Failure | Bollywood News

Ranbir Kapoor Was ‘Very Upset’, Asked Anurag Kashyap To ‘Ignore’ Bombay Velvet After Film’s Failure | Bollywood News

সাবেক মন্ত্রী মাহমুদুল হাসানের মৃত্যুতে তারেক রহমানের শোক

সাবেক মন্ত্রী মাহমুদুল হাসানের মৃত্যুতে তারেক রহমানের শোক

8 Bollywood Dialogues To Make Your New Year Wishes Unforgettable

8 Bollywood Dialogues To Make Your New Year Wishes Unforgettable

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST