নির্জন লাউয়াছড়া বনে কালনি ট্রেন এক ঘন্টা কাটালো!

তিমির বনিক,মৌলভীবাজার প্রতিনিধি:
ঢাকা থেকে সিলেটগামী আন্তঃনগর ট্রেন ‘কালনী এক্সপ্রেস’ মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের ভেতর যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে আটকা পড়েছিল।
শনিবার (৭ই মার্চ) রাত ৯টার দিকে ট্রেনটি বনের মাঝখানের পথে বিকল হয়ে পড়ায় গভীর অরণ্যে কয়েক’শ যাত্রী চরম দুর্ভোগে পড়ে।
পরে রাত ১০টার দিকে ট্রেনটি লাউয়াছড়া অতিক্রম করে সিলেটের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। ইদানীং কালনি ট্রেন ঘন ঘন বনের ভেতর আটকা পড়ার ঘটনা ঘটছে।
রেলওয়ে সূত্রের বরাতে জানা গেছে, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা কালনী এক্সপ্রেস ট্রেনটি রাত প্রায় ৯টার দিকে শ্রীমঙ্গল রেলওয়ে স্টেশন ছেড়ে ভানুগাছ স্টেশনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়।
লাউয়াছড়া বনের ভেতরে পৌঁছালে হঠাৎ ইঞ্জিনে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয় এবং ট্রেনটি মাঝপথেই থেমে যায়। নির্জন বনের ভেতরে দীর্ঘক্ষণ ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকায় নারী ও শিশুসহ সাধারণ যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ও উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে। প্রায় এক ঘণ্টা আটকা থাকার পর যান্ত্রিকত্রুটি মেরামত করে কালনি ট্রেনটি সিলেটের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।
ভানুগাছ রেলওয়ে স্টেশনের স্টেশন মাস্টার গৌড় প্রসাদ দাস পলাশ জানান, কালনী এক্সপ্রেস ট্রেনটি যান্ত্রিকত্রুটির কারণে রাত ৯টা থেকে লাউয়াছড়া বনের ভেতর আটকে পড়ে। পরে রাত ১০টায় ট্রেনটি সচল হলে সিলেটের উদ্দেশ্যে চলে যায়।