নোয়াখালী কোম্পানিগঞ্জে বিএনপির প্রার্থীর বিরুদ্ধে মশাল মিছিল

নোয়খালী প্রতিনিধি : নোয়াখালীতে ধানের শীষের প্রার্থীকে বয়কট করে মশাল মিছিল করেছে বিএনপির একাংশের নেতাকর্মীরা। তারা অভিযোগ করেছেন, মনোনীত প্রার্থী জামায়াতের প্রোডাক্ট এবং দলের শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধেও কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেছেন।
বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) রাতে নোয়াখালী ৫ আসনের কবিরহাট উপজেলার চর পার্বতী ইউনিয়নের চৌধুরী হাট বাজারে অনুষ্ঠিত হয় এই মশাল মিছিল। পরে সেখানে রাস্তা অবরোধ করে ধানের শীষের প্রার্থী মো. ফখরুল ইসলামের বিরুদ্ধে স্লোগান দেয় স্থানীয় বিএনপি, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের একাংশের নেতাকর্মীরা।
বিক্ষোভকারীরা অভিযোগ করে বলেন, ‘আমরা বিএনপির কর্মীরা বেঁচে থাকতে কোনো জামায়াতের প্রোডাক্টকে ধানের শীষের প্রার্থী হিসেবে মেনে নেব না। ফখরুল ইসলাম বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ কেন্দ্রীয় সিনিয়র নেতাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেছেন।
বিক্ষোভকারীরা বলেন, ‘যে ব্যক্তি আওয়ামী ফ্যাসিবাদ সরকারের সঙ্গে আতাত করে ব্যাংক খাতকে ধ্বংস করেছে, তাকে এই আসনে আমরা দেখতে চাই না।’
তারা দলীয় ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, এস আলমের সহযোগী ফখরুলের মনোনয়ন প্রত্যাহার করে যোগ্য ও ত্যাগী নেতাকে ধানের শীষের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দিতে হবে।